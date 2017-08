31 августа 2017 г. Эд Роджерс | The Washington Post Сюжет о Трампе и России не исчезает, хотя доказательства сговора тают "Если вы еще не заметили, статей о связях президента Трампа с Россией предостаточно", - пишет в своей статье в The Washington Post политконсультант Эд Роджерс, работавший в Белом доме при Рейгане и Джордже Х.У. Буше. "Они все еще публикуются на первых полосах и пронизаны ощущением, что это срочные новости. Но, похоже, они не содержат ничего о сговоре избирательного штаба Трампа с Россией", - считает автор. Между тем во вторник обозреватель Уиллис Л. Крамхольц отметил: "У нас все еще нет никаких доказательств того, что Трамп вступил в сговор с Россией". "Пресса вложила слишком много сил в конспирологическую теорию о сговоре с Россией, чтобы просто собрать пожитки и уйти. Так что она охотно сообщает о работе Пола Манафорта на украинские власти в 2012-2014 гг. и обыске в его доме в нынешнем году - как если бы все это имело хоть какое-то отношение к Трампу", - пишет автор. Но, по мнению автора, "само представление о том, что вообще был сговор между штабом Трампа и Россией в целях влияния на выборы 2016 года, остается в прошлом". Обозреватель Байрон Йорк отметил: на встрече спикера Палаты представителей Пола Д. Райана с его избирателями в Висконсине не было сказано ни слова о Трампе и России. По мнению автора, репортерам CNN и других СМИ следует понять: в штатах, расположенных между побережьями США, практически никто не считает, что в истории о сговоре есть хоть зерно истины. Автор заключает, что туча, которая сгущалась над Трампом в связи с предполагаемым "сговором с Россией", превратилась в несколько ливней, которые не погубят президентство Трампа: "он даже не простудится". Роджерс считает маловероятным, что существуют доказательства сговора, которые просто остаются неизвестными. Источник: The Washington Post