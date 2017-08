31 августа 2017 г. Бретт Форрест | The Wall Street Journal Пол Манафорт действовал в политической сфере за рубежом, имея примечательного покровителя - российского олигарха Фирма Пола Манафорта более 10 лет активно проводила работу, которая сплошь и рядом гармонировала с политическими интересами России не только на Украине, но также в Грузии и Черногории, утверждает журналист The Wall Street Journal Бретт Форрест. К этим усилиям "часто имел отношение один и тот же основной участник - российский олигарх Олег Дерипаска", утверждает издание. Теперь "расследователи Конгресса, изучающие бизнес и политические связи Манафорта, хотят узнать как можно больше об истории его взаимоотношений с Дерипаской", пишет автор, ссылаясь на неназванные источники, осведомленные о расследованиях предполагаемого вмешательства России в выборы в США. "По словам официальных лиц, осведомленных об этом вопросе, Дерипаска вызвался взамен на предоставление неприкосновенности дать перед комитетами по делам разведки Палаты представителей и Сената показания о предполагаемом российском вмешательстве в выборы. Источники сказали, что представители Конгресса отвергли предложение, поскольку не хотели мешать расследованию ФБР в отношении России", - говорится в статье. "Евгения Клюкач, пресс-секретарь корпорации Дерипаски, заявила, что он воздерживается от комментариев. В иске, который Дерипаска в мае подал в окружной суд США в Вашингтоне к информагентству Associated Press, обвиняя его в клевете в мартовской статье о его предполагаемых финансовых связях с Манафортом, говорится: "Г-н Дерипаска никогда не имел никаких соглашений, договорных или каких-либо иных, с г-ном Манафортом для продвижения интересов российского правительства". Кроме того, там сказано: "Г-н Дерипаска разорвал отношения с г-ном Манафортом много лет назад". AP оспаривает иск, сообщает корреспондент. Манафорт отказался дать интервью для этой статьи. "Работу с группами интересов, дружественными к России, он во многом осуществлял через фирму политического консалтинга Davis Manafort Partners (DMP), которой руководил вместе со своим партнером Риком Дэвисом", - пишет издание. Автор подчеркивает: "Закон не запрещает делиться американской политической мудростью с иностранцами. Но Манафорт при сотрудничестве с Дерипаской иногда, как представляется, имел отношение к зарубежной деятельности, которая, по мнению некоторых экс-послов США и других лиц, шла вразрез с тогдашними заявленными позициями США". Официальный представитель Манафорта Джейсон Мэлони заявил: "Работа Манафорта на Дерипаску и его компанию "Русал" была направлена на продвижение их коммерческих интересов". Издание приводит подробности "грузинского проекта", который был призван вернуть в Грузию пророссийского политика. "По словам одного политконсультанта, знакомого с DMP, в начале 2004 года один из партнеров Дерипаски по инвестированию - Натаниэль Ротшильд, отпрыск семейства британских бизнесменов - пригласил Дэвиса в московский офис холдинга "Базовый элемент". Там, говорит консультант, они встретились с экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, цель была в том, чтобы помочь с разработкой плана по возвращению Гиоргадзе влиятельного положения в Грузии. Консультант сказал, что Дерипаска нанял DMP для курирования плана, касавшегося Грузии", - говорится в статье. "Ротшильд собирался инвестировать в Грузию, начав с виноградников, а затем попросить правительство о разрешении на безопасное возвращение Гиоргиадзе", - говорится в статье. "В конце 2004 года Ротшильд и Дэвис обедали в Тбилиси с тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, но тот разрушил их планы, сообщил консультант, фактически отложив проект в долгий ящик", - пишет издание. Мэлони заявил, что DMP участвовала в грузинском проекте, но Манафорт лично не имел к нему отношения. Как сказал политконсультант, внимание DMP переключилось на Украину. 21 ноября 2004 года президентские выборы выиграл Виктор Янукович, но сторонники его соперника Виктора Ющенко, а также США и ЕС сочли, что результаты выборов подтасованы. "Консультант Филип Гриффин, работавший с DMP в Грузии, рассказал, что, когда он летел из Тбилиси на родину, позвонил Дэвис и перенаправил его на Украину в помощь Дерипаске и Ротшильду", - говорится в статье. "На сей раз миссия, порученная мне, была четкой: сбор разведданных", - сказал Гриффин. "Этим проектом руководил Манафорт. Между Днем благодарения и Рождеством 2004 года он и Гриффин совещались в Вашингтоне, где встречались со знакомыми в политических кругах и анализировали отношение США к событиям на Украине, сказал Гриффин", - пишет издание. "По словам Гриффина, в конце декабря Дерипаска направил Манафорта в Донецк, восточноукраинский город с крепкими деловыми и культурными связями с Москвой. Там Дерипаска организовал встречу Манафорта с магнатом Ринатом Ахметовым. Ахметов поддерживал тесные отношения с Кремлем, говорил некий экс-глава украинского ведомства по борьбе с организованной преступностью", - говорится в статье. "Мы им рассказали о настроении в Вашингтоне" - что США не собирались ничего предпринимать для противодействия "оранжевой революции", - сказал Гриффин. В январе 2005 года на повторных выборах победил Ющенко, напоминает корреспондент. "По словам Гриффина, Ахметов активизировал кампанию за создание "западного имиджа" для своего холдинга System Capital Management (SCM) и нанял DMP, чтобы та помогала со стратегией и брендированием, дабы SCM могла выжить в новой политической атмосфере в Киеве", - говорится в статье. Позднее Манафорт имел дело с Ахметовым в ходе проекта по созданию на Украине партии, дружественной к России. "Консультант сказал, что Дерипаска не имел к этому отношения", - передает Форрест. По словам консультанта, летом 2005 года Манафорт и Гриффин встретились в Москве "с Ахметовым, Януковичем, а также влиятельными украинскими бизнесменами и официальными лицами из "Партии регионов" Януковича. Как сказал Гриффин, Ахметов хотел, чтобы Манафорт оказывал организации услуги по политическому консалтингу. По данным газеты, DMP проводила опросы среди украинских избирателей, давала советы в области агитации и помогала формулировать стратегию "Партии регионов". Мэлони сказал: "Украина много лет была охвачена опосредованной войной между Западом и Россией. Работа Манафорта на "Партию регионов" была направлена на устранение этого раскола, сближение Украины с Западом и укрепление экономической стабильности и безопасности". "В 2005 году Дерипаска нанял DMP для работы в Черногории, которая двигалась к независимости от Государственного союза Сербии и Черногории. Дерипаска завершал там процесс приобретения алюминиевого комбината и бокситового рудника", - продолжает автор статьи. Сделка Дерипаски "была элементом более широких усилий, направленных на то, чтобы предопределить будущее Черногории и решить, кому будут принадлежать главные экономические и политические рычаги", сказал Майкл Полт, посол США в Сербии и Черногории в 2004-2007 годах. Со своей стороны, Мэлони сказал, что Манафорт продвигал коммерческие интересы компании Дерипаски, и заявил, что в числе прочего была оказана "поддержка референдуму в Черногории, который позволил стране выбрать членство в ЕС - иными словами, совершить шаг, против которого энергично выступала Россия". "По словам Полта, Дерипаска в итоге покинул Черногорию, когда там взяли политический верх проевропейские силы и государство урезало его бизнесу субсидии, парализовав его", - говорится в статье. "В 2007 году Дерипаска взял на себя обязательство предоставить Pericles Emerging Market Partners - фонду частных акций Дэвиса и Манафорта, зарегистрированному на Каймановых островах, - 19 млн долларов для инвестиций в украинскую телекоммуникационную компанию. Дерипаска также выплатил партнерам 7,3 млн долларов в качестве платы за управление", - пишет издание, ссылаясь на иск Дерипаски от 2014 года, в котором тот требовал вернуть средства. По словам Мэлони, Манафорт консультировал Януковича во время протестов 2014 года на Украине. Затем он консультировал "Партию регионов", помогая ей превратиться в парламентскую фракцию "Оппозиционный блок". "По словам Мэлони, он продолжал ездить в Киев до конца 2015 года", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal