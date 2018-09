31 августа 2018 г. Эрин Банко | The Daily Beast Финансовый "консильери" Путина пытается воплотить в жизнь мечту Илона Маска Российский фонд прямых инвестиций, находясь под санкциями, сумел инвестировать в проект Hyperloop, и в США собираются пересмотреть эту сделку, сообщает журналистка The Daily Beast Эрин Банко. Компания Virgin Hyperloop One, которой руководит британский бизнесмен Ричард Брэнсон, разрабатывает систему, изначально придуманную Илоном Маском и инженерами SpaceX в 2013 году. Обещая создать транспорт, передвигающийся с почти молниеносной скоростью, компания обратила на себя внимание правительств по всему миру и привлекла более 245 млн долларов от инвесторов из ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая. "Есть, однако, один инвестор, которого компания неизменно не указывает на своем сайте и в пресс-релизах: это Российский фонд прямых инвестиций - один из суверенных инвестиционных фондов страны и единственный находящийся под американскими санкциями", - сообщает автор статьи. "Московский экономист Крис Уифер, старший партнер в Macro Advisory, отметил, что почти каждая сделка, заключенная Российским фондом прямых инвестиций, связана, по меньшей мере, с некоторым участием самого президента Владимира Путина. Он называет РФПИ своего рода финансовым "консильери" Кремля", - пишет Банко. Спустя два года после того, как фонд инвестировал в Virgin Hyperloop One, американские чиновники со все большим подозрением стали относиться к этой и другим сделкам, связанным с российскими суверенными инвестициями. В Конгрессе активно работают над тем, чтобы РФПИ попал под новые "адские санкции". "Фонд, генеральный директор которого Кирилл Дмитриев встречался с Эриком Принсом на Сейшельских островах в 2017 году, инвестировал в Hyperloop как минимум дважды", - пишет автор статьи. Первые вложения были сделаны в апреле 2016 года, когда российское правительство активно вмешивалось в президентские выборы в США. В октябре 2017 года Дмитриев объявил, что фонд осуществил инвестиции во второй раз совместно с Китайской инвестиционной корпорацией. "Инвестиционные сделки между фондом и компанией Hyperloop правомерны по американскому законодательству о санкциях. Вместе с тем неясно, сколько денег фонд вложил в компанию и какой властью он обладает над ее правлением", - отмечает Банко. По словам чиновников, РФПИ заключил сделку с Hyperloop в то время, когда российско-американские отношения ухудшались, но все еще были приемлемыми в плане национальной безопасности. Теперь же администрация остерегается зависимости от какой-либо российской поддержки американских компаний. "Между тем Кремль через этот инвестфонд получил контроль над важной американской технологией, и в конечном итоге она может принести выгоды России раньше, чем США. Россия планирует использовать систему Hyperloop для укрепления торговли с одним из крупнейших соперников Америки - Китаем", - пишет Банко. Российские чиновники уже изучают способы строительства Hyperloop в Москве и других частях страны, чтобы поддержать инициативу Си Цзиньпина "Один пояс - один путь". "Hyperloop One привлекала всевозможных инвесторов, в том числе дагестанского бизнесмена Зиявудина Магомедова", - добавляет автор статьи. Магомедов в конечном итоге вошел в правление. В марте российские власти арестовали его по обвинению в присвоении более 35 млн долларов госсредств, а в июне он вышел из Hyperloop. Весной 2016 года компания Hyperloop привлекла капитал в размере 80 млн долларов, в том числе из Российского фонда прямых инвестиций. Это произошло спустя почти два года после того, как правительство США внесло его в санкционный список. "Бывший высокопоставленный чиновник Минфина США сообщил The Daily Beast, что, хотя американским компаниям США разрешено вести бизнес с Россией, страх вторичных санкций заставлял многих вовсе ее избегать", - передает Банко. По словам сотрудников министерства, они систематически говорили юристам не иметь дел с РФПИ - дочерней компанией Внешэкономбанка (ВЭБ), работники которого занимались незаконной деятельностью. "Сотрудник банка Евгений Буряков в 2016 году признал себя виновным в заговоре с целью стать незарегистрированным агентом в США", - напоминает журналистка. По словам Патрика Шены, профессора Школы права и дипломатии им. Тафтса Флетчера, летом 2016 года российский фонд нашел способ сделать свои инвестиции несколько менее пугающими: РФПИ частично отделился от головной компании - Внешэкономбанка. "Русские очень изощренные игроки, - прокомментировал экономист Крис Уифер. - Они находят способы обойти санкции". Закон о национальной обороне 2019 года дает Комитету по иностранным инвестициям в США больше полномочий для проверки инвестиций с точки зрения национальной безопасности. "Он сможет проводить эти проверки даже в том случае, если иностранная организация, такая как Российский фонд прямых инвестиций, не обладает контрольным пакетом акций американской компании", - сообщает автор статьи. Журналистка пишет: "Чиновники, занимающиеся проверкой иностранных инвестиций, теперь сообщили The Daily Beast, что сделка РФПИ с Hyperloop, скорее всего, потребует официального расследования. По словам Кевина Вольфа, партнера вашингтонской Akin Gump Strauss Hauer & Feld, комитет, скорее всего, пересмотрит инвестиции российского фонда, если система Hyperloop официально будет сочтена крайне важным объектом инфраструктуры или технологией". Источник: The Daily Beast