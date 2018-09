31 августа 2018 г. Лахлен Маркэй и Асавин Суэбсаэнг | The Daily Beast Руди Джулиани работает над "контрдокладом", чтобы оспорить "законность" расследования Роберта Мюллера "Группа юристов президента Дональда Трампа составляет "контрдоклад", цель которого - лишить законного статуса расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы и изложить противоположные аргументы", - пишут журналисты The Daily Beast Лахлен Маркэй и Асавин Суэбсаэнг. Издание сообщает: "Личный поверенный Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в четверг сказал в интервью The Daily Beast, что в одной из частей его доклада будет рассмотрено, "было или не было законным... инициирование расследования". По словам Джулиани, основной корпус доклада будет состоять из двух разделов. Задача одного раздела - усомниться в законности расследования Мюллера в целом, ссылаясь на "возможные конфликты" интересов в федеральных правоохранительных органах. Второй раздел будет содержать ответы на более существенные утверждения о сговоре избирательного штаба Трампа с агентами российского правительства в целях влияния на выборы 2016 года, а также на обвинения в препятствовании правосудию, возникшие, помимо всего прочего, в связи с тем, что президент уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР". "Хотя в этом, втором разделе будет сделан упор на сути расследования Мюллера, Джулиани признал, что на самом деле не знает, как будут выглядеть выводы Мюллера, что несколько осложняет работу над составлением контрдоклада", - пишет издание. "Поскольку нам приходится догадываться, в чем они состоят, [наш доклад на данный момент] весьма объемистый", - сказал Джулиани. "Джулиани сказал, что команда юристов Трампа не провела никаких самостоятельных интервью или расследований для составления нынешнего предварительного варианта текста", - сообщает издание. "Не думаю, что в нем есть что-то, что недоступно в той или иной форме в открытых источниках", - добавил он. Гленн Киршнер, работник Федеральной прокуратуры США в отставке, нашел ситуацию крайне необычной. "Мне кажется, что это чистой воды абсурдный пиар, - сказал Киршнер. - Они объявляют, что распространят опровержение доклада - доклада, про который мы не знаем, когда он выйдет и что в нем будет содержаться". По мнению Киршнера, это лишь попытка нагадить Мюллеру. "Рискну предположить, что они не выявят никакого воспрепятствования правосудию, никакого сговора", - сказал Киршнер, подразумевая команду Трампа. Неназванный "источник, осведомленный о процессе работы, сказал, что ее участники рассчитывают, что контрдоклад будет готов в ближайшие 2-3 недели", пишет издание. Источник: The Daily Beast