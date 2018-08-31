Офшоры, гепатит и торговля младенцами: клиника суррогатного материнства, которая стоит за злоключениями испанских супружеских пар в Киеве

"BioTexCom - крупнейший на Украине центр суррогатного материнства", - пишет журналистка El Confindencial Мария Суйл. Издание обнаружило, что на сайте компании предложено несколько вариантов с разным ценником: самый дешевый пакет услуг стоит 29900 евро, а VIP-пакет - 49900.

"Однако уже несколько недель эта компания, в которую обращается большинство испанцев, нанимающих суррогатных матерей на Украине, больше не принимает заказы. На своем сайте она приводит следующее основание: рассматривается закон о запрете услуг по суррогатному материнству для иностранных пар. Об этом изменении законодательства никто не слышал, зато слышали о судебном расследовании, которое затрагивает эту компанию, расследовании, из-за которого украинские власти отозвали у нее лицензию на деятельность в стране. Компанию обвиняют ни больше ни меньше в торговле несовершеннолетними и внутренними органами, в подделке документов, мошенничестве при оплодотворениях и налоговых преступлениях", - говорится в статье.

Издание отмечает, что именно эта клиника стоит за большинством контрактов, заключенных испанскими парами, которые сейчас застряли в Киеве. Испанцы оказались в безвыходном положении из-за того, что посольство их страны отказывается выдавать паспорта детям, рожденным от суррогатных матерей.

Издание углубляется в прошлое: "Случай, который послужил сигналом тревоги, произошел еще в 2011 году, когда итальянская пара пошла регистрировать своего ребенка, рожденного от суррогатной матери. Сделав анализы ДНК, итальянские власти обнаружили, что ребенок не имеет никакой генетической связи с парой, хотя по украинским законам необходимо, чтобы как минимум отец предоставил свои гаметы. Вдобавок на тот момент иностранцам не дозволялось пользоваться услугами суррогатных матерей (на Украине. - Прим. ред.), это разрешили с 2013 года, так что и заказчики, и BioTexCom совершили двойное правонарушение. Итальянская пара, заплатившая за услуги 32 тыс. евро (причем суррогатной матери досталось только 6 тыс.), была задержана, а ребенок в итоге оказался в приюте".

"Но это правонарушение всплыло только чуть более месяца назад, когда генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил, что расследуется почти тысяча процедур, проведенных в центре", - пишет издание. "Случай (итальянцев. - Прим. авт.) не единственный, BioTexCom провела не менее 1 тыс. операций по суррогатному материнству, и, к сожалению, мы видим, что во многих случаях не выполнила обязательство использовать генетический материал, как минимум, одного из родителей", - сказал Луценко. Директору клиники Альберту Точиловскому и другим ее руководителям грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Издание отмечает: первоначально МИД Испании объяснял ситуацию, в которой оказались испанские клиенты с "беспаспортными" детьми в Киеве, невозможностью сделать анализы ДНК (Испания, ссылаясь на новый закон ЕС о защите персональных данных, перестала признавать анализы ДНК для установления отцовства суррогатных детей, если эти анализы сданы за пределами ЕС. - Прим. ред.). Однако в среду вечером МИД заверил, что причина - в "возможных случаях ненадлежащей медицинской практики, связанной с процессами вспомогательной репродуктивной терапии, а также случаями возможной торговли несовершеннолетними". "Хотя МИД не подтвердил нашей газете, что подразумевал конкретно BioTexCom, именно эта компания стоит за большей частью контрактов, заключенных супружескими парами, которым теперь не выдают паспорта для детей, вдобавок это единственная клиника, деятельность которой сейчас расследуют украинские власти", - говорится в статье.

По данным издания, BioTexCom также проверяют из-за жалобы суррогатной матери, которая заразилась гепатитом B, когда забеременела. "Есть подозрения, что обычной практикой в клинике было оплодотворение суррогатных матерей непосредственно спермой заказчика вместо имплантации эмбриона, который возник бы при оплодотворении яйцеклетки заказчицы или донорской яйцеклетки", - пишет издание, называя это незаконным, так как это делается без согласия суррогатной матери, а по украинским законам яйцеклетка суррогатной матери не может использоваться для эмбриона. "Также звучат обвинения в имплантации "усыновленных" эмбрионов - то есть из генетического материала других пар, а не заказчиков, эмбрионов, которые остались в запасе после других процедур", - говорится в статье.

Издание утверждает: "Еще одна стратегия, которую BioTexCom использовала ради экономии, - имплантация суррогатным матерям до 5 эмбрионов".

"Пары, заключившие контракты, - обычно от них слышишь, что впечатления у них положительные, - часто не замечают условий в этой "клинике", - пишет издание. "Мы спросили у нашей суррогатной матери, почему она сделала это в BioTexCom, а она сказала: потому что это самая большая, самая надежная клиника и больше всего платит", - сказал некий отец ребенка. "У BioTexCom каждый год сотни клиентов, и как ни старайся делать все хорошо, не исключены какие-то ошибки со стороны людей", - указали в другом агентстве, которое сотрудничает с клиникой (оно попросило не упоминать его название в этом репортаже).