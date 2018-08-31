Жизнь в России слаще, чем на Западе

В прошедшие дни Владимир Путин наделал много шума своими подарками: отправившись на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, шеф Кремля подарил супружеской паре, среди прочего, самовар, пишет московский корреспондент немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

Возможно, именно самовар виновен в пристрастии россиян к сладкому, отмечает журналист. Ведь тот, кто мог себе его позволить, пил известный в России со времен Петра I горький чай с (как минимум) одним кусочком сахара.

Чай и кофе большинство россиян охотно пьют с сахаром по сей день. К тому же ассортимент сладостей в России охватывает как традиционные лакомства, например, пастилу, чак-чак, чурчхелу, так и многочисленные торты и виды выпечки, повествует автор публикации.

В действительности российские кондитеры и потребители не особенно строго соблюдают нормы ВОЗ. Согласно статистике, каждый россиянин употребляет в день до 140 г сахара, что значительно выше этого показателя в Германии. "Конечно, это сказывается на внешности и здоровье. Если молодые россиянки, как правило, стройные и изящные, то позднее их формы "расплываются". Широко распространен в России и сахарный диабет", - говорится в статье.

Пенсионерка Людмила Ивановна, страдающая диабетом, видит причины в другом. "У меня была проблема с гормонами после второй беременности", - говорит она. Только из-за этого она несколько располнела, категорично заявила пенсионерка, размешивая сахар в чашке чая. К чаю была и конфета марки "Красный Октябрь", замечает журналист.