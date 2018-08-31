Как Германия собирается преодолеть отставание в технологической сфере

По примеру Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) правительство Германии хочет с помощью двух новых агентств "сделать рискованный шаг" и поддержать инновации. Однако в сравнении с американским образцом у немецких коллег крошечный бюджет, пишут журналистки Handesblatt Дана Хайде и Доната Ридель.

"Агентство инноваций в сфере кибербезопасности", которое будет работать под руководством министерств обороны и внутренних дел ФРГ, призвано поддерживать крупные инновационные проекты для защиты IT-систем. Второе агентство в свою очередь будет закреплено за министерствами экономики и научных исследований и будет заниматься поиском инноваций для других сфер и продвигать их развитие в университетах, научно-исследовательских учреждениях и компаниях, говорится в статье.

Правда, бюджет американского DARPA, составляющий около 3 млрд долларов США, значительно больше бюджета немецких агентств, отмечают авторы статьи. Так, для "Агентства инноваций в сфере кибербезопасности" на текущий год планируется выделить из бюджета страны 15 млн евро, на следующие два года - по 50 млн евро, передают Хайде и Ридель.

По мнению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, решение о создании агентств - "рискованный шаг". Министр считает, что Германия отстает в сфере технологий: "По сути, мы вынуждены констатировать, что здесь мы плетемся в хвосте". Поэтому необходимо идти необычными путями, отметил Зеехофер.

В среду, когда правительственный кабинет ФРГ объявил о создании двух агентств, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала первые исследовательские цели для агентства по инновациям в сфере кибербезопасности. В частности, одним из проектов будет разработка программного обеспечения, с помощью которого информация в интернете будет передаваться только через сети, находящиеся в странах ЕС. Сегодня протокол IP функционирует так, что информация доставляется по наиболее быстрому пути, который может проходить через Азию или Америку, в результате чего данные могут, например, попасть в руки российских хакеров, поясняют Хайде и Ридель.

Министерство внутренних дел ФРГ, в свою очередь, надеется на инновации для отражения кибератак внутри страны, в частности, на объекты критической инфраструктуры, такие как больницы или электроснабжающие предприятия, сообщает издание.