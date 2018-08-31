Пенсионный кризис может сказаться на популярности Путина - но имеет ли его рейтинг реальное значение на данный момент?

"К настоящему моменту вы, должно быть, уже будете знать, что российский президент выступил по телевидению в прайм-тайм, заявив о смягчении реформ государственной пенсии", - пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.

"Ах, ах, кричат хором западные СМИ с немалым злорадством, у Владимира Путина проблемы", - иронизирует она. Согласно этому сценарию, истинной причиной изменений было, конечно, "бедственное положение" российской экономики.

Спустя два месяца после объявления о реформе, на фоне растущего протеста по всей стране и падения рейтинга Путина на 20%, Кремль "перепугался" и в панике отреагировал на это. Предложенные изменения - обобщенные как повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет (с 55) и для мужчин до 65 (с 60) - были заведомо несправедливыми, пишет Дежевски. "В конце концов, средняя продолжительность жизни российских мужчин в настоящее время составляет только 66 лет - поэтому реформы, по сути, лишают их права на пенсию. И тут появляется Владимир Всемогущий, чтобы исправить это", - говорится в статье.

"Впрочем, это вообще-то не так", - полагает Дежевски. "Во-первых, касательно положения российской экономики. Оно не так уж ужасно", - пишет она. Цены на энергоносители поднялись, а инфляция находится на рекордно низком уровне с советских времен.

Кроме того, ряд проблем, угрожающих российской экономике, не сильно отличается от проблем, угрожающих западным странам со стареющим населением, пишет она.

Автор также призывает не игнорировать временные рамки. "Изменения в российской пенсионной системе будут вводиться пофазово, и они будут окончательно введены в действие не завтра, не в следующем году, а в 2028-м (для мужчин) и 2034-м (для женщин)", - отмечает она.

"Вы можете возразить по поводу продолжительности жизни", - пишет Дежевски. Она отмечает, что разница в продолжительности жизни женщин в России и Британии - где пенсионный возраст недавно увеличили до 67 лет - невелика, а действительно большой разрыв касается мужчин. Но усредненные данные здесь обманчивы, предупреждает она. Те, кто выживает после 40 лет, имеют продолжительность жизни, близкую к западной норме, пишет журналистка, указывая на главную причину ранней смертности среди российских мужчин - алкоголь.

На самом деле российский президент не отошел так уж далеко от принятых реформ - он сказал, что возраст выхода на пенсию для женщин будет повышен не до 63, а до 60 лет. Мужчин изменения не коснутся, отмечает автор.

"Впрочем, "напугало" ли Кремль или лично Путина падение его рейтинга и было ли это главной причиной, по которой он пошел на уступки, - это отдельный вопрос. Перспектива продолжения уличных демонстраций осенью - что все еще нельзя исключить - это то, чего он точно хочет избежать любой ценой. Но пытается ли он сохранить личную популярность как способ обеспечить политическое выживание?" - задается вопросом Дежевски.

"Я предпочитаю другое объяснение: он понимает, как и Эммануэль Макрон и, возможно, Ангела Меркель, что популярность - это капитал, который можно потратить на будущие выборы или быстрее - на необходимые, но неприятные реформы. В случае с Путиным подобная теория может также предполагать, что он планирует уйти в отставку перед следующими выборами, к моменту которых ему исполнится 72 года (и он сам уже давно достигнет пенсионного возраста). Впрочем, это совершенно иной вопрос, который я оставлю на другой день", - заключает журналистка.