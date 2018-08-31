Осознанный секс: что это такое и чем он отличается от обычного?

"Суть осознанности - во внимательном отношении к текущему моменту, и хотя этот термин обычно применялся в области психического здоровья, теперь он постепенно проник в сферу интимных отношений", - пишет журналистка Independent Оливия Петтер.

Идея осознанного секса довольно проста: заниматься сексом и не думать ни о чем другом. По словам сексологов, осознанный секс может значительно укрепить физическое и эмоциональное здоровье: он позволяет полностью сосредоточиться на телесных ощущениях, что приносит более приятные сексуальные переживания.

"Суть в том, чтобы позволить и обеспечить себе время и пространство, чтобы насладиться сексом и прочувствовать его", - поясняет психотерапевт Кейт Мойл. "Самое главное - присутствие. В жизни мы так часто отвлекаемся и редко полностью уделяем чему-то внимание, а значит, мы многое теряем", - сказала она.

По словам семейного терапевта Дианы Ричардсон, распространенная сексуальная неудовлетворенность может быть связана с тем, что многие воспринимают секс как исключительно занятие, направленное на достижение цели. По ее словам, это может вызывать тревожность и приводить к нехватке интимности. Это противоположность осознанному сексу, который Ричардсон описывает как "скорее быть сексом, чем им заниматься".

"Уделяйте много внимания тому, как реагирует ваше тело во время секса, - советует Питер Саддингтон, консультант и сексолог благотворительной организации Relate, занимающейся поддержкой отношений. - Обратите внимание и на тело вашего партнера. Как оно реагирует на ваши движения? Что вам нравится в его теле?"

Эксперт по отношениям Аликс Фокс предлагает также избавиться от любых электронных девайсов в спальне, чтобы звонящий телефон вас не отвлек.

По словам Ричардсон, осознанный секс может приводить к более сильному оргазму, хотя это не основная его цель. "Освобождение от давления означает, что вы с большей вероятностью расслабитесь во время секса и, следовательно, достигнете кульминации", - отмечается в статье.