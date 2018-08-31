Жерар Депардье обвиняется в изнасиловании и сексуальных домогательствах

Актер "полностью отрицает любые обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании", заявил его адвокат Эрве Темим, выразив сожаление по поводу того, что "действия следствия были разглашены". Об этом сообщает корреспондент французской газеты Le Monde.

В отношении 69-летнего актера Жерара Депардье Парижская прокуратура открыла предварительное расследование в связи с жалобой на "изнасилование и сексуальные домогательства", поданной 27 августа молодой актрисой. 30 августа эта информация уже была распространена множеством СМИ, говорится в статье.

Подательница жалобы утверждает, что 7 и 13 августа она встречалась с актером в его особняке, расположенном в 6-м округе Парижа. По данным издания Le Parisien, это "двадцатилетняя актриса и танцовщица". Во время "неофициальной репетиции пьесы над ней было совершено насилие".

Депардье, со своей стороны, отрицает все обвинения, направленные против него. "Ему не в чем себя упрекнуть, и я ожидаю от СМИ соблюдения прав и достоинства каждого", - сказал его адвокат Эрве Темим, выразив сожаление по поводу того, что сведения о жалобе были разглашены, и журналисты знали о ней уже "начиная с 28 августа".

"Я призываю всех к крайней осторожности и сдержанности", - настаивает адвокат, заявляя, что он "убежден в том, что эта жалоба не получит дальнейшего развития в юридическом плане".

Менее чем через год после первых разоблачений в октябре 2017 года по делу американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного многими женщинами в сексуальных домогательствах, некоторые деятели французского кино стали объектами подобных жалоб. Это актер и режиссер Филипп Кобер и кинорежиссер Люк Бессон, отрицающие все обвинения, указывает автор статьи.

Подобные дела, благодаря распространению информации о них в социальных сетях движением #metoo, а во Франции движением #balancetonporc, вышли далеко за пределы мира кино. В октябре 2017 года, сразу же после скандала с Вайнштейном, во Франции три женщины обвинили в изнасиловании мусульманского интеллектуала Тарика Рамадана. Началось расследование, и со 2 февраля он был заключен в тюрьму, говорится в статье.

Жерар Депардье, отец четверых детей, один из которых, Гийом Депардье, умер в 2008 году, за годы своей артистической карьеры достиг огромного международного признания, несмотря на свои выходки и отходы от нормы, порой становившиеся предметом толков, отмечает корреспондент. В последнее время Депардье стал виноделом и предпринимателем в сфере гастрономии, а также певцом. В 2013 году президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.