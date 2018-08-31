Путин немного отступает по пенсионной реформе

Перед лицом протестов против повышения пенсионного возраста глава Кремля предложил некое "смягчение". В своем телеобращении в среду он, тщательно подбирая слова и предлагаемые меры, объявил о компромиссе, который, пусть и не заставляет отказаться от реформы, ставшей неизбежной из-за экономических и демографических реалий, но предусматривает усмирение социального возмущения, пишет московский корреспондент французского издания Les Echos Ив Бурдийон.

Пенсионная реформа, объявленная правительством в июне, вызвала негодование широких слоев населения. Опросы общественного мнения показали, что 90% россиян выступают против реформы. Предостережением для правительства стало также множество митингов, прокатившихся по всей стране. Популярность Владимира Путина снизилась с 80% до 60% - невероятное падение за 18 лет его правления. И торжественное выступление по телевидению понадобилось для того, чтобы он предстал в роли защитника "интересов народа", отмечает автор статьи.

Послабления в пенсионной реформе для женщин имеют не столь уж малое значение - это позволяет президенту показать, что он на стороне пенсионерок, которые очень часто после ухода со своей работы занимаются внуками, продолжая подрабатывать с частичной занятостью, нередко по-черному, а значит, приносят доходы в семьи. Из-за пенсионной реформы могла возникнуть угроза разрушения такого образа жизни и такой теневой экономики, комментирует Бурдийон.

Предложения Путина за шесть лет их поэтапного воплощения в жизнь обойдутся в 500 млрд рублей (примерно 6,4 млрд евро) - уже предупредило правительство, отныне вынужденное включить их в президентские указы, передает журналист.

Однако основная часть пенсионной реформы, одобрение которой парламентом осенью станет лишь формальностью, остается в силе. Рекомендованная либералами пенсионная реформа следует за реальными демографическими кривыми, в частности, за ростом средней продолжительности жизни: по данным Всемирного банка, сегодня она составляет 66,5 лет для мужчин (по сравнению с 58 годами при развале СССР) и чуть меньше 70 лет для женщин. В телеобращении Владимир Путин выразился ясно: после существующего в течение 90 лет положения вещей "откладывать пенсионные изменения больше нельзя".