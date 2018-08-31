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31 августа 2018 г.
31 августа 2018 г.

Редакция | Ouest-France

Эммануэль Макрон призывает полностью пересмотреть отношения между Россией и Евросоюзом

Находясь с визитом в Финляндии, президент Французской Республики в четверг призвал к углублению отношений между Россией и Евросоюзом, в частности, в сфере безопасности и обороны, с целью поддержания стабильности в регионе, говорится в редакционной статье французского издания Ouest-France.

"Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве, в том числе в оборонной сфере, с нашими ближайшими соседями", - сказал глава французского государства на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой. "Я считаю, что нам необходимо полное обновление наших отношений с Россией в связи с окончанием холодной войны", - продолжил Макрон.

По мнению Эммануэля Макрона, "в последние два десятилетия нас зачастую сдерживали ошибки и непонимание с обеих сторон, из-за чего нам не удалось извлечь должные выводы".

Однако президент определил два предварительных условия, отмечает редакция.

"Нам надо стать более сильными внутри Евросоюза, добиться стратегической автономии. Если Европа недостаточно сильна в сфере обороны и безопасности, то нет смысла идти на разговор с особыми партнерами", - сказал Макрон.

Источник: Ouest-France


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