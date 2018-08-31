Экс-космонавт Ульрих Вальтер: "На мой взгляд, производители капсулы "Союз" недосмотрели"

С помощью заплатки и клея космонавты залатали пробоину на МКС. В разговоре с журналистом Der Spiegel Кристофом Зайдлером экс-космонавт Ульрих Вальтер разъясняет, насколько хорошим является такое спонтанно придуманное решение и что стало причиной образования отверстия, которое могло привести к нехватке воздуха на МКС.

"Нужно формулировать это очень осторожно, но, на мой взгляд, производители капсулы "Союз" недосмотрели, - полагает собеседник издания. - Возможно, имел место производственный дефект и россияне неверно сработали. Вообще, такого не должно происходить. Возможно также, что это был удар микрометеорита. (...) Но я не думаю, что там были микрометеориты, скорее это производственный дефект".

"Это значит, что этот дефект имелся уже до старта капсулы и только сейчас был обнаружен?" - спросил Зайдлер.

"Нет, вполне возможно, что такая трещина или отверстие возникает только из-за механической нагрузки в космосе", - ответил Вальтер.

"Экипаж залатал отверстие заплаткой и чем-то вроде универсального клея. Это кажется достаточно небрежным. Как долго может продержаться заплатка?" - поинтересовался журналист.

"Пару дней, - считает экс-космонавт. - Заплатка ведь не совсем герметичная. Хотя она и сдерживает большой поток воздуха, небольшая утечка все равно будет. Это значит, что поверх, возможно, нужно нанести еще другой клей. Сейчас у инженеров в России есть немного времени, чтобы поразмыслить над этим. Но если все правильно приклеено, то и это хорошо. Это ведь не огромная дыра".

"Что еще можно было сделать, если бы самодельная заплатка не помогла?" - "Приклеить жевательную резинку. Это всегда подходит", - сказал Вальтер.

На вопрос о том, вызовет ли заплатка проблемы при возвращении капсулы "Союз" на Землю, экс-космонавт ответил: "Скорее всего, нет. При возвращении орбитальный модуль, где предположительно образовалась утечка, отделяется в верхних слоях атмосферы Земли. Было бы хуже, если бы пострадал спускаемый аппарат".