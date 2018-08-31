Путин разряжает опасную обстановку

"Наконец-то Владимир Путин высказал свое мнение относительно самой щекотливой темы российской политики: пенсионной реформы. Российский президент находился под давлением и, тем не менее, в итоге может оказаться победителем", - пишет Кристиан Эш на страницах Der Spiegel.

"С точки зрения Германии, планы по проведению реформы в России выглядят понятными: из-за упавшей рождаемости и растущей продолжительности жизни все меньшее количество налогоплательщиков вынуждено обеспечивать все большее количество пенсионеров. Почему бы постепенно не повысить сказочно низкий пенсионный возраст, который до этого составлял 55 лет для женщин и 60 для мужчин? Разве спортивный и бодрый Путин со своим разглаженным лицом не лучший пример того, что россиянин и в 65 лет все еще может усердно трудиться?" - рассуждает журналист.

"Но для большей части населения все выглядит иначе, - продолжает Эш. - Средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет сегодня 66 лет. Женщины в России, хотя и живут значительно дольше (средняя продолжительность их жизни составляет 77 лет), вовсе не проводят свои пенсионные годы в покое. Естественно, российская бабушка обременена заботой о внуках или является источником дохода для своей семьи. Ее пенсии, составляющей по официальным данным 14 тыс. рублей, а в провинции - значительно меньше, все равно не хватило бы для самостоятельной жизни".

Расчеты Путина, подтверждающие отсутствие альтернативных источников денег для выплаты пенсий, для политолога Глеба Павловского оказались неубедительными. "Путин, по его мнению, производит впечатление человека, который перед камерой лезет в свои карманы и показывает, что они пусты - "но при этом ясно, что он показывает не все карманы". Ни слова в его обращении не было сказано о миллиардах, которые путинское окружение растрачивает из-за неудачного управления и коррупции, например, в случае со сверхдорогими проектами газопроводов", - говорится в статье.

Настоящих дебатов о пенсионной политике не будет и после выступления Путина, уверен Эш. "Президент выступил, его слово - закон", - подчеркивает журналист.

Вместо дебатов в России существуют только "различные формы избежать разговора", пишет далее автор статьи, отмечая, например, что премьер-министр Дмитрий Медведев "залег на дно" на две недели, а председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей 6-минутной речи о пенсионной реформе ни разу не упомянул слово "реформа".

"Тем не менее, Путин теперь сам взял на себя ответственность за пенсионную реформу вместо того, чтобы делать вид, что речь идет исключительно об идее правительства. Для российской политики это уже прогресс. А благодаря тому, как Путин все придумал, в итоге он сможет предстать в образе того, кто избавил российских женщин от большего зла", - подытоживает Эш.