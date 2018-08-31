Путинская пенсионная реформа - рискованный шаг

Войны и коррупция ослабили Россию, которой хотелось бы выглядеть мощной и влиятельной. Платить за это теперь должен народ, констатирует московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

В своем телеобращении по поводу пенсионной реформы президент Путин не перекладывал ответственность за необходимость повысить возраст выхода на пенсию для россиян ни на внешние силы, ни на "пятую колонну", которая всеми силами якобы пытается ослабить Россию. "Вместо этого президент попросил у соотечественников понимания. А вот это уже что-то новое", - замечает Ханс.

"Русские с момента аннексии Крыма привыкли жить словно в осажденной крепости: причина всех бед находится за пределами страны, - повествует автор. - А вот в Кремле сидит тот, кто их защитит. И лишь если все сплотятся вокруг него, ничего не случится. Теперь же защитник объявляет о том, что будут предприняты самые суровые меры с того момента, как он 18 лет назад сменил Бориса Ельцина на президентском посту. Тогда благодаря росту цен на нефть и газ на него как из рога изобилия посыпали блага. Ему оставалось только поделиться ими с народом. Сначала никто особо не обращал внимания на то, что делился он преимущественно с друзьями - разве в итоге лучше стало не всем?"

Когда денежный поток начал иссякать и россияне начали проявлять беспокойство, Путин "затеял две войны и максимально накалил отношения с Западом. Благосостояние народа стало сокращаться, зато люди могли снова почувствовать себя гражданами великой державы, которую пусть и не любят, зато по крайней мере боятся. Страны, которая вмешивается во все происходящее в мире и которую даже считают способной определять, кто станет президентом США, этого влиятельного оппонента России", - говорится в статье.

Войны, которые Россия ведет на Украине и в Сирии, телезрителям выдают за оказание помощи. "Спустя несколько лет, когда цены росли, а реальные доходы сокращались, даже те, кто до сих пор гордо выставлял напоказ свой патриотизм, задаются вопросом: почему им еще и работать теперь надо будет дольше? Чтобы восстанавливать разбомбленные сирийские города, в то время как дорога перед их собственным домом даже незаасфальтирована, а единственную в округе больницу закрыли? Русские начинают сомневаться во внешнеполитическом курсе Кремля уже не в связи с такими абстрактными понятиями, как международное право или права человека. Они считают, что и внутри страны полно проблем, которые надо решать", - пишет Ханс.

Как только взгляд концентрируется на происходящем внутри страны, становится ясно, насколько слаба на деле эта якобы могущественная держава. "Коррупция и государственный контроль парализуют развитие, и никто в Кремле не имеет четкого представления о том, как осуществить рывок вперед, о котором так часто говорят с момента начала четвертого мандата Путина", - отмечает журналист.

"Выступив с телеобращением в среду, Владимир Путин взял на себя роль ключевой фигуры необходимой, но непопулярной реформы. Рискованный шаг. Ближайшие месяцы покажут, последует ли за ним народ", - резюмирует автор статьи.