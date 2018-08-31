Зампред фракции "зеленых" в Бундестаге обвиняет федеральное правительство во лжи в деле Аниса Амри

Федеральное правительство скрыло факт наличия информатора в окружении Аниса Амри, устроившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года, утверждает заместитель председателя фракции "зеленых" в Бундестаге Константин фон Ноц, сообщает Tagesspiegel. Парламентарий обвиняет правительство во лжи.

"Федеральное правительство постоянно утверждало, что в окружении Амри не было информаторов, работающих на Федеральное ведомство по охране конституции - несмотря на то, что на деле это было не так. Я считаю это откровенной ложью и злоупотреблением доверием", - заявил Ноц в беседе с изданием.

По словам политика, теракт на Братшайдплац в Берлине - не просто случай, на который распространяется лишь юрисдикция полиции. Как обращает внимание Ноц, МВД отвечает за действия Федерального ведомства по охране конституции (BfV), и поэтому глава министерства Хорст Зеехофер должен отвечать за то, что парламент был введен в заблуждение.

По мнению Константина фон Ноца, доверие к Хансу-Георгу Маасену, возглавляющему BfV, было "серьезно подорвано", передает автор публикации Мария Фидлер.