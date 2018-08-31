Джон Маккейн помогал бороться с путинскими дружками, и по этой причине он всегда будет моим героем

"Для меня в мире существуют два героя - Сергей Магнитский и Джон Маккейн", - пишет основатель и глава фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер в статье для Time.

"Сергей Магнитский, мой российский юрист, является для меня героем, потому что он был патриотом России, который воспротивился масштабной коррупционной государственной схеме, охватившей 230 млн долларов и проведенной в жизнь в ущерб российскому народу, и разоблачил ее - позднее мы установили, что ее след ведет к окружению российского президента Владимира Путина", - пишет он. Магнитский был позже арестован и убит, находясь под надзором полиции в Москве, напоминает бизнесмен.

"В мире, где не существовало законных механизмов, чтобы воздать за смерть Сергея Магнитского, Джон Маккейн стал моим героем, создав новое орудие для того, чтобы призвать к ответу убийц Сергея и других нарушителей прав человека", - говорится в статье.

"Это орудие известно в США и во всем мире как "Закон Магнитского", - пишет Браудер.

Вскоре после его убийства в 2009 году я поехал в Вашингтон, чтобы рассказать историю Сергея Магнитского всем, кто готов был выслушать, вспоминает он. Обычным ответом было: "Это ужасная история, нам очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. На данный момент очень важно не испортить отношения с Россией".

"Я был обескуражен тем, что столкнулся с этой каменной стеной. Но весной 2010 года мне очень повезло договориться о 15-минутной встрече с сенатором Маккейном", - пишет Браудер.

"Наши 15 минут прошли очень быстро, и я еще далеко не закончил рассказывать свою историю. Его секретарь вошел в комнату и сказал, что у него запланировано следующее мероприятие, и я забеспокоился, что моя возможность уже упущена", - вспоминает Браудер. "Мне нужно уделить господину Браудеру дополнительное время", - мягко сказал сенатор. Его секретарь вышел, и Маккейн вновь обратил все свое внимание на меня: "Пожалуйста, продолжайте".

"В конце я спросил его, готов ли он поддержать "Закон Магнитского" по введению санкций против российских чиновников, убивших Сергея Магнитского", - пишет Браудер. Он ответил: "Конечно".

"Вместе с сенатором-демократом Бенджамином Кардином от Мэриленда сенатор Маккейн провел в жизнь "Закон Магнитского". Это привело к заморозке счетов и запрету на выдачу виз тем, кто пытал и убил Сергея, как и другим россиянам, повинным в вопиющих нарушениях прав человека", - говорится в статье.

"Благодаря жертве Сергея Магнитского и стремлению к справедливости Джона Маккейна теперь существует механизм, позволяющий добиться правосудия для жертв нарушений прав человека", - пишет Браудер.