Хемниц: подозреваемый в совершении убийства оформлял запрос на получение статуса беженца в Болгарии

Выходец из Ирака, которого подозревают в том, что он нанес смертельные ранения 35-летнему мужчине в Хемнице, по некоторым данным, уже давно должен был быть депортирован, сообщает Die Welt.

"Подозреваемый уроженец Ирака Юсиф А. еще до своего въезда на территорию Германии подал прошение на получение статуса беженца в Болгарии". Об этом редакции издания стало известно от представителя административного суда Хемница.

В 2016 году миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца - в результате чего он должен был быть отправлен обратно в Болгарию. Он подал апелляцию и получил разрешение остаться в стране на время ее рассмотрения, говорится в статье.

"22-летний Юсиф А. и 23-летний сириец Алаа С. находятся в следственном изоляторе. Обоих подозревают в убийстве 35-летнего жителя Хемница. По сообщениям властей, сириец сваливает вину на Юсифа А. По его словам, он нанес мужчине пять ножевых ранений", - отмечает автор статьи.

Юсиф А., как сообщают правоохранительные органы, был неоднократно уличен в совершении правонарушений. Как пишет немецкий таблоид Bild, за последние два года он два раза приговаривался к выплате штрафа за хранение наркотиков. "Кроме того, на него накладывались штрафы в связи с мошенничеством, порчей имущества и агрессивным поведением в общественном транспорте", - передает Die Welt.

В июле 2017 года он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы в связи с нанесением опасных телесных повреждений. По некоторой информации, "в ходе конфликта в центре по размещению мигрантов он брызнул нескольким людям в лицо из газового баллончика", передает издание.