31 августа 2018 г. Джеймс Хуквэй, Майо Майо | The Wall Street Journal Изгнанный с Facebook главнокомандующий Мьянмы нашел российское убежище "Глава армии Мьянмы, которого следователи из ООН собираются преследовать по закону за геноцид, нашел убежище в российской соцсети Vkontakte после того, как он был изгнан с Facebook", - пишет The Wall Street Journal. Новая страница генерала Мин Аунг Хлайна под названием Commander-in-Chief of the Defense Services, подлинность которой подтверждена из военных источников, пока что воздержалась от инвектив, направленных против мусульманского меньшинства рохинджа в Facebook, где он назвал их нелегальными мигрантами и террористами, говорится в статье. Группа ООН, занимающаяся расследованием геноцида против рохинджа, раскритиковала Facebook за неспособность прекратить поток публикаций, направленных против этого меньшинства, который обеспечил повсеместную поддержку военного террора со стороны буддистского большинства этой страны в Юго-Восточной Азии. Это заставило Facebook запретить генералу и примерно еще 20 людям и организациям пользоваться сайтом, сообщает издание. VK, соцсети с центром в Санкт-Петербурге, предстоит пройти еще неблизкий путь для того, чтобы сравняться с влиянием Facebook в Мьянме, иронизируют авторы статьи. Однако есть признаки того, что армия Мьянмы начинает привлекать новых пользователей VK, отмечают они. "После первой публикации на новой странице генерала Мин Аунг Хлайна в 22:32 по местному времени во вторник она быстро привлекла комментарии на бирманском языке, причем некоторые из них приветствовали эту инициативу", - отмечает издание. Телеканал армии также переключился на сайт VK после запрета в Facebook, как и некоторые другие ее активные сторонники, включая буддистского монаха-националиста Преподобного Вирату, профиль которого неоднократно удаляли с Facebook и чья страница VK также была закрыта в четверг, говорится в статье. "Мы внимательно следим за ситуацией в Мьянме, - написал пресс-секретарь VK в электронном письме. - Мы специально взяли на работу модераторов со знанием бирманского языка для мониторинга публикаций в сообществах и на страницах пользователей. Публикации с призывами к насилию будут удалены командой наших модераторов, и пользователям, их размещающим, будет запрещено пользоваться соцсетью". Источник: The Wall Street Journal