31 августа 2020 г. Арсений Яценюк | Financial Times Европе нужен новый план в отношении Белоруссии и Восточной Европы "Гражданское восстание в Белоруссии вызвало чувство солидарности во всем мире. Но с практической точки зрения, срочно необходима новая всеобъемлющая стратегия Запада в отношении востока Европы и тех стран, которые не защищены членством в ЕС и НАТО", утверждает на страницах Financial Times Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, ныне - председатель Киевского форума по безопасности. "В настоящее время формула, которую Запад использует в отношении Востока Европы, включает в себя понятие поддержания определенной "социальной дистанции" - каким бы сложным политическим названием это дистанцирование на самом деле не именовалось, будь то "договор об ассоциированном членстве" или "восточное партнерство". "(...) В отличие от Запада, у России есть комплексное видение нашего региона и его важности. Будь то в Молдавии, на Украине или Белоруссии, Москва стремится установить эффективный контроль и создать там новые плацдармы, чтобы помочь ей расширять свое влияние в западном направлении. Именно так российский президент Владимир Путин видит путь к воссозданию Советского Союза, чего он так желает", - уверяет автор публикации. "Нет волшебных средств, способных должным образом вылечить эту "российскую проблему". Но как реалист я считаю, что есть последовательность практических шагов, которые можно предпринять. Все, что требуется - это политическая воля к их реализации. (...)", - пишет Яценюк. "Самое главное, я призываю ЕС рассматривать гражданское восстание в Белоруссии как неотъемлемую часть европейского процесса и перспективы. Чтобы было ясно: это требует от ЕС пересмотра его общего отношения к нашему региону. Не смотрите на своих ближайших европейских соседей как на часть дружеского, но экзотического восточного партнерства. (...) На практике это означает дать Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине четкие сигналы о том, что членство в ЕС и НАТО достижимо и, если будет соблюден четкий план действий по членству, это также реалистично, - настаивает он. - В рамках этого процесса Западной Европе следует отказаться от любых иллюзий относительно возможной перезагрузки отношений с Россией. Такая перезагрузка невозможна, пока страной управляет авторитарный и коррумпированный режим Путина. Вместо того, чтобы пытаться перезагрузить отношения с Россией с помощью дипломатических уловок, более важно и срочно усилить давление и перезагрузить общий процесс мирного разрешения вооруженных конфликтов, который Москва спровоцировала в нашем регионе". (...) "Что касается экономики и бизнеса, то наш регион нуждается в инвестиционной и финансовой поддержке западных партнеров (...) - наши страны должны быть приглашены присоединиться к таким группам стран ЕС, как "Инициатива трех морей" и другим инфраструктурным программам. Также следует создать региональный фонд, который помогает противодействовать антизападной пропаганде и защищать свободу слова. (...)". Также автор публикации призывает к (...) созданию "совместной миссии на высоком уровне по защите свободы и демократии на Востоке Европы. Руководящей целью этой миссии должно быть создание единого видения того, как лучше всего продолжить исторические процессы объединения Европы и освобождения от угроз авторитаризма, внешней агрессии и игнорирования человеческих и национальных свобод". (...) Источник: Financial Times