Марсалек, вероятно, живет в частном доме недалеко от Москвы: роль спецслужб в скандале Wirecard

"Ян Марсалек, должно быть, заметил, что тучи над ним сгущаются. За четыре дня до того, как Wirecard пришлось признать отсутствие на счетах более 1,9 млрд евро, бывший член правления платежной системы сбежал. Из Клагенфурта австрийский менеджер сначала полетел на частном самолете в Таллин, столицу Эстонии, а затем в белорусскую столицу Минск", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Сейчас Марсалек, вероятно, пребывает в частном доме к западу от Москвы. Там он находится уже под контролем российской службы внешней разведки СВР, а не российской военной спецслужбы ГРУ. Об этом Handelsblatt удалось узнать от знакомых беглеца, которые по соображениям безопасности не хотят, чтобы их имена были названы", - говорится в статье.

"СВР также настояла на том, чтобы вывезти Марсалека из Белоруссии, находиться вблизи российской столицы для него якобы "безопаснее, чем там". Марсалека также якобы заверили, что он не будет экстрадирован".

"Wirecard и спецслужбы - это мало освещенная глава многоликого финансового детектива, - отмечают авторы статьи. - В понедельник эта тема должна обсуждаться на внеочередном заседании финансового комитета в бундестаге".

"Ранее в своих документах для парламента федеральное правительство всегда ссылалось на свою неосведомленность: "У Федеральной разведывательной службы отсутствуют разведданные о Wirecard AG", - говорится в них".

"Оппозицию это не убеждает. То, что Марсалеку удалось так быстро залечь на дно, позволяет предположить, что он получил профессиональную помощь из-за границы. (...) Ведомство федерального канцлера должно объяснить, какие сведения есть у него относительно побега Марсалека в Россию и его связей с местными спецслужбами, заявила спикер партии "зеленых" по финансово-политическим вопросам Лиза Паус. В Москве дело Wirecard обсуждают давно. "Мы наблюдаем вовсе не финал, а начало большой шпионской истории. Её последствия могут оказаться заметнее скандала вокруг бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена", убеждена близкая к спецслужбам газета "Версия".

"Также и Роман Доброхотов, один из ведущих журналистов-расследователей России, убежден: Марсалек сотрудничал как минимум с российской спецслужбой. И беглец мог быть для России "своего рода платежным курьером".

"Интерес российских спецслужб к Марсалеку и Wirecard многогранен, - указывает издание. - Молодой австриец, который, по словам его знакомых, хорошо говорит по-русски и имеет отличные связи в Москве, вероятно, помогал переводить деньги для пикантных российских операций за границей: например, для замаскированных российских инвестиций в "несостоявшиеся государства", такие, как Ливия, а также для оплаты наемников в Сирии, на Украине и в африканских странах".

"Тысячи наемников необходимо финансировать, пути осуществления платежей должны быть скрыты, ведь Россия чаще всего отрицает использование наемников, говорят в дипломатических кругах. Если Марсалек организовывал это для россиян, то для Кремля он "особенно ценен". Тогда он является "носителем служебной тайны первого класса", вплоть до высшего уровня в Москве".

"Через Wirecard Марсалек также устанавливал деловые контакты для российских операторов онлайн-казино и сайтов азартных игр, единогласно сообщают российские СМИ. (...) Handelsblatt удалось ознакомиться с документами, показывающими, что через партнера Wirecard в Дубае массово осуществлялись транзакции, связанные с индустрией азартных игр и порнографией", - говорится в статье.

"Эти данные и информация могли вызвать интерес к Wirecard у многих спецслужб. (...) "Ян говорил, что Wirecard изготавливает кредитные карты для всевозможных спецслужб, предоставляет информацию о потоках платежей и о том, какие люди стоят за транзакциями", - вспоминает один инсайдер".

"Он ежедневно общается со спецслужбами, хвастался Марсалек в своем окружении. В число его партнеров входили и так называемые "Пять глаз", сообщество американских, британских, канадских, австралийских и новозеландских спецслужб. Кроме того, Марсалек, по его собственным словам, работал с израильским "Моссадом" и немецкой федеральной разведывательной службой BND. У него были отличные связи и с Россией, он неоднократно упоминал хорошо знакомых ему олигархов, рассказывает доверенное лицо".

"Финансовый эксперт фракции "Левой" партии в бундестаге Фабио Де Мази критикует: "Марсалек хвастался своими связями с BND. Однако по сей день нет ясного заявления со стороны федерального правительства о том, сотрудничала ли BND со скандальным концерном. Это абсурд".

Неясно также, затрагивал ли министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас тему о Марсалеке на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 11 августа. "После встречи на пресс-конференции Лавров заявил в ответ на вопрос одного журналиста: "Я не знаю про господина Марсалека. (...) Я мало осведомлен о его деятельности, потому что он не является предметом внешнеполитических дискуссий".

"Министерство иностранных дел ФРГ не желает комментировать содержание конфиденциальных дипломатических переговоров. В ответ на запрос Handelsblatt оно сообщило, что не располагает сведениями о реализации Россией международного приказа об аресте Марсалека".

"То, что МИД молчит о том, затрагивал ли Маас эту тему в России, я вообще не могу понять, - критикует Де Мази. - Если Марсалек действительно находится в России, правительство ФРГ должно об этом говорить". (...) Федеральное управление уголовной полиции разместило объявления о розыске. "Но если господин Марсалек действительно находится в России, управлению следовало бы подать запрос о его выдаче", - передает Handelsblatt.