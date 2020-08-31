Акунин: "Для Путина опаснее всего было бы то, если бы Навальный стал мучеником"

"Успешный российский писатель Борис Акунин, хорошо знающий Алексея Навального, в интервью Le Figaro расшифровывает смысл отравления, жертвой которого тот стал в качестве противника Владимира Путина".

"(...) Необязательно быть Шерлоком Холмсом. За Алексеем Навальным постоянно следили спецслужбы, они не сводили с него глаз. Тот, кто его отравил, не боялся такой слежки. Либо виновный в этом преступлении связан со спецслужбами, либо они сами совершили покушение. Третья гипотеза возможна, но ее трудно определить", - указывает Акунин.

"Сторонники Путина, конечно, заинтересованы в исчезновении своего главного противника. Навальный уже очень давно испытывает их терпение. К тому же, приближаются местные выборы 13 сентября. Это наиболее уязвимое место путинского режима: у него достаточно полицейских сил для того, чтобы контролировать ситуацию в Москве, но недостаточно для такой огромной страны как Россия. Поездка Алексея Навального в Сибирь вписывалась в рамки этих выборов. В контексте общественных беспорядков в сибирском городе Хабаровске и последних событий в Белоруссии, в глазах сторонников режима смелый и активный лидер оппозиции представлялся весьма опасным. Вполне возможно, что доза яда была сознательно рассчитана не для того, чтобы убить его (это вызвало бы массовые протесты), а для того, чтобы навсегда сделать его инвалидом. Это еще более подло", - считает писатель.

"(...) В прошлом у Алексея была иллюзия, что он сумеет объединить против режима как демократов, так и левых и националистов, поэтому он заигрывал с ними. Тогда мне это не понравилось. Но с тех пор Навальный достиг зрелости в качестве политического деятеля, и в последние годы у таких либералов, как я, не было с ним никаких разногласий. Он не националист, а сторонник идеи "национального государства", то есть государства, воплощающего национальные интересы, а не мечты об империи. С этой точки зрения, все граждане государства считаются "нацией", этническая принадлежность не имеет к этому никакого отношения. Для России это новая концепция, и я полностью ее поддерживаю", - утверждает собеседник издания.

"(...) Я не говорил, что Навальный упустил свой шанс. Я несколько раз говорил, что он слишком жаждал раскрыть коррупционные дела, и что ему, на мой взгляд, не хватало позитивной программы, разработанной его командой. Какой России они не хотят, вполне ясно, но хотелось бы лучше понять, что они предлагают. Но в итоге они разработали программу, которая все еще находится в процессе завершения. Как мне думается, это очень хорошая программа, способная превратить Россию в демократическое и открытое государство", - отмечает Акунин.

"(...) Если Алексей Навальный больше не сможет принимать участие в политической жизни России, это стало бы большим огорчением для всех, кто любит Алексея и восхищается его мужеством. Но Путину из-за этого стало бы еще хуже. Протестные движения связаны не с Навальным, а с тем, что столько людей в России недовольны авторитарным режимом и не согласны с перспективой пожизненной диктатуры. Самое опасное, что сейчас может случиться для Путина - это появление новой волны лидеров оппозиции, для которых Навальный станет мучеником и символом. Но я все еще очень, очень надеюсь на то, что Алексей вернется", - резюмирует собеседник издания.