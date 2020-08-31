Французский офицер подозревается в шпионаже в пользу России

"В отношении французского офицера, проходившего службу на военной базе НАТО в Италии, открыто судебное расследование в связи с подозрением в передаче важных сведений России", - пишет Liberation.

"Прецеденты такого дела в отношении французского шпиона, подозреваемого в государственной измене, крайне редки (около десяти случаев со времен холодной войны, по данным AFP), и правительство, которое подтвердило часть разоблачений в эфире радиостанции Europe 1 устами своего министра вооруженных сил, обратилось в прокуратуру, - говорится в статье. - Так, в воскресенье можно было услышать, как Флоранс Парли подтвердила, что "в отношении высокопоставленного офицера начата юридическая процедура в связи с нанесением ущерба безопасности".

"(...) По данным радиостанции Europe 1, речь идет о подполковнике, работавшем на военной базе НАТО в Италии, которому недавно было предъявлено обвинение в предоставлении "особо секретных документов" российским спецслужбам", - передает газета.

"(...) Агентство AFP через "судебный источник" подтвердило, что французскому офицеру, работавшему за границей, предъявили обвинение и что 21 августа в Париже его заключили под стражу и посадили в тюрьму, в частности, за "сговор с иностранной державой, наносящий ущерб фундаментальным национальным интересам", а также "поставку информации иностранной державе", "сбор сведений, наносящих ущерб фундаментальным национальным интересам, с целью их передачи иностранной державе", и "нарушение секретности национальной обороны лицом, являющимся хранителем этой секретности".

"Радиостанция Europe 1 также раскрыла больше подробностей о профиле этого военного, "ему лет пятьдесят, он отец пятерых детей", как говорят, он имеет "дальние семейные корни в России и свободно говорит на языке этой страны". Когда он еще был в Италии, его заметили "в контакте с российским шпионом", добавляет радио, уточняя, что за такой вид измены в суде присяжных он может подлежать наказанию до 15 лет заключения", - резюмирует Libération.