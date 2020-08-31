Фильмы о супергероях намного менее веселые, чем раньше

"(...) Заполонившие в последние годы экраны супергерои комиксов в костюмах и масках больше не имеют ничего общего со своими предшественниками, появившимися в 1960-х годах. Конец веселью и поп-цветам прошлого века. Сегодня уже не до смеха. Теперь это более серьезные и утонченные персонажи, которые на протяжении фильмов становятся объектами постоянной психологизации и перемещаются в мрачных и крайне пессимистических вселенных", - пишет журналистка Урсула Мишель в издании Slate.fr.

"(...) Рожденные в 1930-х годах так называемые американские комиксы быстро приобрели большой успех. Издательство DC, стоящее за созданием "Супермена" в 1938 году и "Бэтмена", "Зеленого Фонаря" и "Флэша" в следующем году, становится опорой этой новой культуры. Конкуренты не заставили себя ждать, и в 1939 году была основана компания Timely Comics, прародительница Marvel. Когда началась Вторая мировая война, Timely Comics почувствовала, что вымысел и история могут переплетаться и решила возвысить патриотизм своих читателей, создав одного из своих первых персонажей: Капитана Америку", - говорится в статье.

"Но окончание войны и, следовательно, исчезновение реальных врагов, питавших воображение сценаристов и дизайнеров двух издательств, знаменует собой время для супергероев DC и Timely, которые с тех пор стали Marvel. В 1950-х годах, когда DC преуспела в омоложении двух своих героев и создала свой первый кроссовер (Лига Справедливости Америки), Marvel взяла на себя инициативу. Вдохновленная продюсером и сценаристом Стэном Ли Marvel выпустила множество новых персонажей, которые быстро покорили публику: Халк, Тор и Человек-паук в 1962 году, Железный человек и Люди Икс в 1963 году", - указывает журналистка.

"Именно в этом бурлящем контексте первая телеадаптация Бэтмена выходит на американские экраны в 1966 году", - указывает Slate.fr.

"(...) Когда Тим Бертон, возглавлявший прерванный проект, посвященный Супермену, создал своего Бэтмена в 1989 году, мы стали свидетелями лебединой песни этого поп-проекта.", - говорится в публикации.

"(...) Становится понятно, что супергерои часто таскают за собой серьезные травмы, причем с момента их рождения. Брюс Уэйн ("Бэтмен") - сирота, как и профессор Ксавьер ("Люди Икс"), Питер Паркер ("Человек-паук") или Кларк Кент ("Супермен"), вынуждены иметь дело с синдромом выжившего после взрыва своей планеты. Тони Старк ("Железный человек") борется с алкогольной зависимостью, Шелковый Призрак I ("Хранители") подвергся изнасилованию, Роршах ("Хранители") в детстве испытывал побои, Магнето ("Люди Икс") пережил Холокост. Короче говоря, с такими данными в самый раз угодить на пару лет к психоаналитику", - комментирует автор статьи.

"На протяжении многих лет создатели фильмов избегали упоминания о расстройствах, вызванных такими биографиями, однако они исправили это в течение двух десятилетий. Недавно возникшая склонность исследовать интимные отношения супергероев вполне может являться следствием как нашего собственного стремления к самоанализу, так и глобальных политических потрясений конца XX века. Коммунистический блок запрещал думать о себе в индивидуальном плане, чтобы лучше думать о себе как о члене группы, но распад этой идеологии на рубеже 1990-х годов открыл путь к рефлексивному индивидуализму. Став единственной экономической моделью, капитализм и конъюнктура консьюмеризма утвердили идею, согласно которой преобладает только субъект", - говорится в статье.

"(...) Тенденция к психологизации в некоторых случаях выходит за рамки личного и сокровенного и рискует отправиться на территорию психиатрии. Растущий всенародный интерес к психическим заболеваниям в кино (психопатия, шизофрения, паранойя...) хорошо известен. Чудовище, скрывающееся в человеке, манит и завораживает, зовут ли его Ганнибал Лектер ("Молчание ягнят"), Джон Доу ("Семь") или Кевин Венделл Крамб ("Сплит"). Нам хочется наблюдать за поведением, понимать мотивы, угадывать механику зла", - указывает журналистка.

"(...) Комиксы не дождались XXI века, чтобы заинтересоваться темной стороной своих героев. (...) Катализатором серьезного повествования стало 11 сентября. Вспышка терроризма в немыслимых масштабах в жизни и на экранах по всему миру одновременно разрушила представления о зле. Мир после 11 сентября сделался тревожным и неопределенным. Капитана Америка и его патриотизма уже недостаточно, чтобы удивить толпу. Публика больше не хочет и не может довольствоваться позитивистской мифологией и принимать неприемлемое. Восемьдесят лет назад она хотел мечту, сегодня она требует зеркало", - указывает Slate.fr.

"Такое зеркало в 1986 году протянул Миллер, а затем подхватил в 2008 Нолан, когда снял "Темного рыцаря". Готэм Бэтмена превратился в Нью-Йорк, Джокер - в террориста, аудитория свидетелей приглашена посмотреть на конец света (их?) и пришествие спасителя. Прошли те времена, когда Бэтмен дрался голыми руками в 60-х годах. Мир изменился, супергерои последовали его примеру", - резюмирует Урсула Мишель.