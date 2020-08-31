"Речь идет о независимости антидопингового агентства"

"Своей борьбой против допинга Юрий Ганус нажил себе много врагов в России - теперь главу РУСАДА увольняют в связи с сомнительными подозрениями в коррупции", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. В интервью изданию Юрий Ганус предупреждает о "серьезных последствиях" этого решения.

"Это решение ничем не обоснованно", - сказал Ганус в разговоре с Der Spiegel. "Оно повлечет за собой серьезные последствия для российского спорта и спортсменов, речь идет о независимости РУСАДА", - предостерег он".

"Обвинения в свой адрес он отрицает. "Моя совесть чиста, мы всегда работали добросовестно и честно". Он разочарован тем, что в России не объединяются для создания "настоящей антидопинговой системы", а продолжают работать друг против друга. Ганус имеет в виду функционеров спортивных федераций и чиновников страны. Он неоднократно открыто атаковал их, обвиняя в том, что они предпринимают слишком мало мер для борьбы с допингом".

"Официальной причиной увольнения Гануса являются обвинения в коррупции - впрочем, в России это популярный предлог для избавления от критиков (...)", - отмечает журналистка Кристина Хебель.

"Речь идет о якобы поддельных подписях на договорах, тратах на такси в размере более 154 тыс. долларов и предполагаемой маскировке отпусков под командировки. Всего сомнения якобы вызывают расходы РУСАДА на сумму 1,5 млн долларов", - говорится в статье.

"Он всегда обеспечивал прозрачность в расходах, говорит бывший менеджер-экономист, они, по его словам, выросли, так как возросла и активность РУСАДА. "Россия, к сожалению, переживает допинговый кризис, мы боремся с допингом, это наша задача", - говорит Ганус".

"У спортсменов стали брать больше допинг-проб: если в 2018 году было проведено 9 тыс.тестов, то год спустя РУСАДА сообщило о 11 тыс. проб. В результате увеличились и транспортные расходы, инспекторы, по словам Гануса, отвозили пробы в лаборатории и на такси. К тому же он, его заместительница и сотрудники часто бывали в регионах России и за рубежом, чтобы представлять работу и реформы антидопинговой организации, говорит Ганус. Он также отрицает фальсификацию документов: по его словам, никто никогда не подделывал документы, со всеми оригиналами можно ознакомиться".

"По информации Der Spiegel, решение об увольнении связано прежде всего со Станиславом Поздняковым, главой Олимпийского комитета. "Это был вопрос личного характера", - говорит человек, хорошо знакомый с происходящим в российском спорте. Дочь Позднякова, фехтовальщица, однажды получала предупреждение от РУСАДА из-за пропущенного допинг-теста. Поздняков также первым выступил перед СМИ с обвинениями в адрес Гануса", - отмечает издание.

"В Олимпийском комитете уже давно хотели избавиться от Гануса. (...) Ганус очень раздражал руководство, он слишком громко, слишком критично публично выступал и за границей, рассказал один из членов комитета в разговоре с Der Spiegel, пожелав остаться анонимным. В комитете сейчас хотят заменить Гануса другим человеком, который будет продолжать его курс, но будет высказываться не так резко (...)".

"По информации Der Spiegel, министр спорта Олег Матыцин пытался выступить посредником, чтобы оставить Гануса в должности, но потерпел неудачу. Вместе с Ганусом уходит и его заместительница Маргарита Пахноцкая", - говорится в статье.

"В государственных и окологосударственных СМИ на протяжении нескольких недель шла своего рода кампания против Гануса, при этом речь шла и о его супруге, с которой они живут раздельно. "Они хотят от меня избавиться, облить грязью", - заявил он в начале августа. По его словам, он по-прежнему получает угрозы. Дело дошло до того, что он написал в Twitter: "Официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством". Два предыдущих руководящих сотрудника РУСАДА якобы умерли от сердечного приступа".

"На ближайшие месяцы место Гануса должен занять юрист РУСАДА Михаил Буханов. "По сути РУСАДА обезглавили, - говорит спортивный агент Андрей Митьков, долгое время работавший в министерстве спорта. - Это решение бросает агентство на шаг назад". По его мнению, теперь будет очень трудно налаживать связи с WADA и другими международными организациями: "У Гануса и Пахноцкой были эти связи. Они обладали настоящим авторитетом", - передает Der Spiegel.