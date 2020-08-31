Дело Навального теперь занимает и немецкую юстицию

"Дело отравленного российского оппозиционного политика Алексея Навального теперь занимает и немецкую юстицию, - сообщает Die Welt. - Представитель федерального министерства юстиции подтвердил изданию Welt am Sonntag, что в четверг из России поступил запрос о предоставлении правовой помощи. (...) Речь идет о передаче информации об анализах и предварительных диагнозах. Если запрос будет удовлетворен, отвечать за процесс будет генеральная прокуратура Берлина".

"(...) Соратники Алексея Навального предполагают, что покушение было совершено государственными органами", - напоминает издание.

"Некогда высокопоставленный сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND), пожелавший остаться анонимным, сказал в разговоре с Welt am Sonntag: "Отравление такого влиятельного политика, как Навального, не может быть осуществлено без согласия российского президента Владимира Путина". По его словам, российская спецслужба следила за Навальным. "Сложно представить, что ФСБ не знает, кто несет ответственность за отравление. Этот случай показывает, что Кремль действует все более бесцеремонно", - передает издание.

Бернд Шмидбауэр (ХДС), координатор спецслужб эпохи Гельмута Коля, в свою очередь предостерегает от преждевременных обвинений. "Прежде чем обвинять Кремль, должны быть представлены веские выводы", - сказал он. По словам Шмидбауэра, яд нервно-паралитического действия "Новичок" могут производить не только россияне.

"Осторожным остается и экс-глава британского Центра правительственной связи (GCHQ), сэр Дэвид Оманд. "Слишком рано заявлять, кто несет ответственность. У Навального, несомненно, много врагов внутри и за пределами Кремля", - передает его слова Die Welt.