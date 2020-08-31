Президент, который охотится за призраками

"Чем дольше продолжаются протесты, тем более странными становятся выступления Александра Лукашенко. Однако автократ продолжает цепляться за власть", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Человек, утверждающий, что 80% избирателей отдали ему свой голос, настолько не доверяет своему народу, что больше не передвигается на автомобиле. Только на вертолете. Как, например, в прошлое воскресенье, когда его вертолет кружил над крышами столицы Минска, а он с опаской глядел в иллюминатор, чтобы высмотреть "крыс". "Ближе, ближе", - командовал он по радиотелефону, в бейсболке, бронежилете и с автоматом Калашникова. Позже он приземлился в своей резиденции в сопровождении так же вооруженного 15-летнего сына Николая, обошел ряды спецназовцев, поднял вверх большой палец, поблагодарил их и получил аплодисменты, будто бы только что выиграл битву", - повествует журналистка Симоне Бруннер.

"(...) Лукашенко, как военачальник, позирует перед камерами с автоматом Калашникова, готовый к борьбе с собственным населением. Чем меньше он контролирует ситуацию, тем более странным становится зрелище", - констатирует издание.

"В последние недели то и дело возникало впечатление, будто 66-летний автократ, которого многие считают последним диктатором Европы, больше не понимает свою страну. (...) Но кадры с прошлых выходных придают этому впечатлению новый, абсурдный оттенок - настолько абсурдный, что некоторые задаются вопросом о том, способен ли Лукашенко вообще правильно воспринимать реальность. Ведь если эти кадры должны были служить запугиванию, они не возымели эффекта, считает Екатерина Шмацина из Белорусского института стратегических исследований. "Общественностью это было восприняло как знак слабости, знак того, что он так сильно боится мирных людей, которые больше не считают его своим законным президентом". В интернете его появление стало мемом. Насмешливые изображения представляют его и белорусским Рэмбо, и президентом, охотящимся за призраками, как в "Охотниках за привидениями".

"То, что на крупнейший за 26 лет его правления кризис Лукашенко реагирует усилением репрессий, неудивительно для Валерия Карбалевича. Политолог наблюдал за карьерой Лукашенко с самого начала и в 2010 году написал его биографию. "Он действует в полном соответствии со стилем и характером, с которыми он правит страной уже 26 лет", - сказал Карбалевич в интервью Die Zeit. Появление Лукашенко с автоматом Калашникова напомнило ему об интервью, которое Лукашенко дал в 2005 году российскому телеканалу "ТВ-Центр". "Я свой народ, свое государство и власть президента буду защищать сам, если надо - с оружием в руках, если надо - один", - заявил он тогда. Он сослался тогда на экс-президента Чили Сальвадора Альенде, который в 1973 году был свергнут в ходе военного переворота. "Этот образ с автоматом как ответ мирно протестующей толпе людей является просто иллюстрацией этого тезиса", - говорит Карбалевич".

"Впрочем, Лукашенко вступил в должность с совсем другим имиджем, - отмечает издание. - В 1990-е годы люди с ликованием встречали энергичного бывшего руководителя колхоза в качестве политика антиистеблишмента. Позднее он стал народным президентом с засученными рукавами, заботливым "батькой", который в кризисное время смог сплотить за собой как минимум большую часть населения с помощью комбинации из советской ностальгии и патернализма, финансируемого дешевыми поставками сырья из России. "Лукашенко тяжело смириться с тем, что он больше не популярен, - считает минский журналист Александр Класковский. - Из этого он, очевидно, сделал вывод, что он может защитить свою власть лишь силой, а не популизмом, как раньше". Под девизом: "Если вы меня больше не любите, то должны меня хотя бы бояться", - передает Die Zeit.

"То, что Лукашенко вопреки всему все еще может удержаться у власти, не в последнюю очередь связано с его мощным аппаратом безопасности, состоящим из милиции, армии и спецслужб, которые - за редким исключением - все еще поддерживают его, "потому что после смены власти им, вероятно, будет хуже, чем при Лукашенко", считает Класковский. (...) "Вероятно, Белоруссии предстоит долгая, драматичная борьба", - опасается он".