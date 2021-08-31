Конец зарядного устройства? Беспроводные зарядные комнаты могут заряжать любое устройство по воздуху

"Ученые разработали комнату для беспроводной зарядки устройств, которая может передавать энергию по воздуху на любой ноутбук, планшет или телефон без использования вилок или проводов", - сообщает Daily Mail.

"Новая технология предполагает создание магнитных полей на больших расстояниях без одновременного создания электрических полей, которые могут оказаться вредными для людей или животных в помещении, сообщает команда ученых из Токийского университета, - говорится в статье. - Система, которая (...) все еще находится на начальном этапе разработки, может выдавать до 50 Вт мощности без превышения текущих рекомендаций по воздействию магнитных полей на человека, пояснили авторы исследования".

"Ее можно использовать для зарядки любого устройства с установленной внутри проволочной спиралью (...). Помимо того, что на столах больше не будет связок зарядных кабелей, говорят исследователи, она может позволить полностью автоматизировать большее количество устройств без необходимости использования портов, вилок или проводов. Эта система предполагает столб в центре комнаты, чтобы магнитные поля "доходили до каждого уголка" (...). Исследователи не указали, сколько может стоить эта технология, потому что она все еще находится на ранней стадии разработки и станет доступной не ранее, чем "через несколько лет". Но когда это произойдет, ее можно будет модернизировать в существующих зданиях или интегрировать в новые, с центральной проводящей опорой или без нее", - подчеркивается в статье.

"Другие варианты использования включают меньшую версию для электроинструментов в ящике или более крупную версию, которая может позволить всей фабрике работать без проводов", - отмечает газета.

"Это действительно увеличивает возможности вездесущего компьютерного мира - вы можете подключить компьютер к чему угодно, даже не беспокоясь о зарядке или подключении", - указал соавтор исследования Алансон Сэмпл из Мичиганского университета. По словам Сэмпла, также есть возможности применения в медицине - например, для подзарядки сердечных имплантов.

(...) "Чтобы продемонстрировать новую систему, ученые установили уникальную инфраструктуру беспроводной зарядки в специально построенной алюминиевой "испытательной комнате" размером 10 на 10 футов. Затем они использовали ее для подзарядки ламп, вентиляторов и мобильных телефонов, которые получали энергию из любой точки комнаты, независимо от того, где размещалась мебель или люди. По словам исследователей, эта система является значительным улучшением по сравнению с предыдущими попытками беспроводной зарядки, в которых использовалось потенциально опасное микроволновое излучение или требовалось размещать устройства на специальных зарядных площадках", - пишет Daily Mail.

"Вместо этого в нынешней системе используется проводящая поверхность на стенах комнаты и проводящий полюс для генерации магнитных полей, к которым могут подключаться устройства, когда им требуется зарядка. (...) "Что-то подобное было бы проще всего реализовать в новом строительстве, но я думаю, что возможны и модификации, - отметил Такуя Сасатани, исследователь из Токийского университета и соавтор исследования. - Например, в некоторых коммерческих зданиях уже есть металлические опорные столбы, и должна быть возможность распыления проводящей поверхности на стены, возможно, аналогично тому, как делают фактурные потолки".

"По словам Сэмпла, ключом к тому, чтобы система работала, является создание резонансной структуры, которая могла бы создавать магнитное поле размером с комнату, ограничивая при этом вредные электрические поля, которые могут нагревать биологические ткани", - говорится в статье. (...)

(...) "Результаты были опубликованы в журнале Nature Electronics.