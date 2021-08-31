Добро пожаловать в "метавселенную"

"Интернет вступает в новую фазу? Никогда еще люди по всему миру не взаимодействовали так разнообразно и интенсивно, как сегодня. Никогда прежде они не могли использовать такие быстрые компьютеры, такие подробные данные, такие сложные алгоритмы, такие чувствительные датчики, такие удобные каналы связи. Конца этой эволюции не видно: компании и государства мобилизуют миллиарды, чтобы расширить границы возможного с помощью цифровых технологий. Но к чему это приведет? Или, скорее: к чему это приведет на этот раз?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Метавселенная" - слово, которое сегодня дает много материала для дискуссий. Речь в них идет о том, что станет с интернетом - какие преобразования ожидают его после того, как в начале девяностых Всемирная паутина обеспечила миллиардам людей беспрепятственный доступ в интернет, после начала тысячелетия блоги и социальные сети превратили бесчисленных потребителей контента в его производителей, а смартфон позволил людям постоянно быть на связи".

"В знаменитостях, занимающихся этой темой, нет недостатка. Так, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла намекнул, что он думает над созданием "корпоративной метавселенной". Тим Суини, который основал и возглавляет американскую компанию Epic Games, специализирующуюся на видеоиграх, уже давно воодушевился этой идеей и вдохновляет других. Основатель Facebook Марк Цукерберг попал в заголовки газет далеко за пределами технологической отрасли, когда подробно изложил свое видение "метавселенной" в интервью отраслевому изданию The Verge - и представил ее не иначе как новое стратегическое направление развития компании", - передает издание.

"На самом деле, ни Цукерберг, ни Наделла, ни Суини не изобретали термин "метавселенная", - поясняет FAZ. - Впервые он был использован в научно-фантастическом романе "Лавина" американского писателя Нила Стивенсона, опубликованном в 1992 году. Действие романа происходит в Лос-Анджелесе в недалеком будущем, спустя годы после мирового экономического кризиса и краха ранее существовавших государственных структур в Америке. От этой антиутопической панорамы жители постоянно пытаются сбежать в "метавселенную" - виртуальную среду, в которой они взаимодействуют с помощью аватаров. Этот мотив в той или иной форме подхватили и другие. В литературе Уильям Гибсон создал соответствующий мир в своем проницательном каноническом произведении "Нейромант" в жанре научной фантастики. В кинематографе этот мотив пока нашел свое выражение в виде голопалубы во вселенной "Звездного пути", а также, опять же в другой форме, в серии фильмов "Матрица".

"Что касается экономической стороны, то многие предприниматели сейчас работают над предложениями в области "виртуальной реальности" (VR) и "дополненной реальности" (AR). К ним относятся производители соответствующих очков, такие как Microsoft с его HoloLens или гораздо более мелкий поставщик Magic Leap. Facebook, в свою очередь, приобрел семь лет назад компанию Oculus и с тех пор разрабатывает одноименную гарнитуру. С другой стороны, речь, естественно, идет не только о необходимой технике. Компания Epic Games все больше ориентирует популярную компьютерную игру Fortnite на идею мультивселенной, которой так вдохновлен Суини; совсем недавно там дала концерн американская певица Ариана Гранде", - говорится в статье.

"Также и растущая платформа компьютерных игр Roblox с собственной валютой Robux считается законодателем трендов в этом вопросе. Провайдеры и поклонники цифровых валют, цифровых активов или технологии "блокчейн" в целом на подсознательном уровне в основном следуют философски очень похожей идее, когда грезят о более децентрализованном интернете".

"Американский венчурный капиталист Мэтью Болл, (...) который некогда работал на киностудии Amazon, описывает характеристики, которые отличают "метавселенную": в частности, она должна существовать вечно, не отключаться и не перезапускаться, включать в себя как цифровой, так и реальный мир, позволять пользователям заключать там реальные и действительные сделки, позволять их аватарам легко перемещаться из одного "места" этой вселенной в другое и, наконец, позволять им испытывать многообразие совместного пребывания в ней - по крайней мере, это ощущение должно отличаться от нахождения перед разными экранами".

"Он также указывает, чем, по его мнению, "метавселенная" точно не будет: несколько более тщательно разработанной онлайн-видеоигрой. И термин "виртуальная реальность" тоже не является для него синонимом. "Это все равно, что приравнивать iPhone к мобильному интернету", - пишет Болл. Он отмечает, что с самого начала, помимо конечного устройства, естественно, были необходимы провайдеры мобильной связи, которые обеспечивали стабильность сетей, международные организации, такие как ITU или GSMA, которые согласовывали и устанавливали технические стандарты, бесчисленные разработчики, создававшие интересные приложения - и что путь, по которому развивалась эта технология, зависел не только от производителей мобильных телефонов, но и от разработчиков чипов, производителей полупроводников или дисплеев. То же самое будет происходить и на пути к следующему уровню сетевого взаимодействия. "У пользователей будут важные устройства и платформы, через которые они будут взаимодействовать в метавселенной, но метавселенная зависит от гораздо большего", - считает Болл".

"Джон Ханке, который основал компанию Niantic и добился мирового успеха с AR-игрой Pokémon Go, (...) в свою очередь, считает "метавселенную" технически "классной концепцией", но в социальном смысле - "антиутопическим кошмаром", - отмечает FAZ.

"Впрочем, из всех высказываний становится очевидной одна причина, по которой дискуссия, вероятно, набрала обороты именно сейчас: в результате пандемии мы стали проводить гораздо больше времени в интернете - проводить конференции с коллегами из дома, поддерживать связь с друзьями, играть в видеоигры или смотреть сериалы на стриминговых площадках. Теперь все делают из этого свои выводы, планируют личное и профессиональное развитие на основе опыта, полученного в ходе кризиса, и отчасти новых реалий".

"У нас есть эти телефоны. (...) Большую часть времени мы управляем своей жизнью и поддерживаем коммуникации через эти маленькие светящиеся прямоугольники. Я уверен, что люди не созданы для такого взаимодействия между собой, - рассуждает Цукерберг. - Что может сделать виртуальная и дополненная реальность, и в чем метавселенная поможет людям, в общем и целом, так это чувство присутствия, которое, я думаю, гораздо более естественно для нашей коммуникации. (...) В будущем мы будем не просто разговаривать по телефону - вы сможете сидеть на моем диване в виде голограммы, или я буду сидеть на вашем диване в виде голограммы, и у вас будет ощущение, что мы находимся в одном месте, даже если мы будем в разных государствах или за сотни миль друг от друга". Что же, посмотрим", - пишет Frankfurter Allgemeine.