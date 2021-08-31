Израиль и палестинцы возобновили диалог

(...) "Израиль и Палестинская администрация (ПА) возобновили диалог, официально прерванный на 11 лет. В воскресенье вечером один из главных израильских чиновников, министр обороны Бени Ганц, посетил город Рамалла, чтобы встретиться с лидером ПА Махмудом Аббасом. Встреча произошла после того, как в пятницу в Белом доме в сердечной атмосфере прошли переговоры между Джо Байденом и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, ставшим одним из немногих глав иностранных государств или правительств, которых принял президент США с момента своего прихода к власти", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

(...) "На данном этапе не предполагалось возобновление мирного процесса. В Вашингтоне Нафтали Беннет заявил, что об этом не может быть и речи: он выступает против создания палестинского государства, а также против аннексии части оккупированного Западного берега реки Иордан. (...) Его выбор состоит в том, чтобы попытаться сохранить статус-кво и при этом возродить израильско-палестинское сотрудничество. Израиль стремится укрепить ПА, чтобы она не рухнула под давлением исламо-националистов ХАМАС и протестующих представителей гражданского общества, которые осуждают отсутствие свободы слова, сотрудничество с Израилем, а также коррупцию и беспечность своих лидеров", - говорится в статье.

"В Рамалле Бени Ганц и Махмуд Аббас говорили о безопасности, экономических и финансовых вопросах, несмотря на то, что палестинская экономика погрузилась в глубокий спад, а насилие вернулось в сектор Газа, контролируемый ХАМАС, а также в город Дженин на Западном берегу реки Иордан, где вооруженные группы столкнулись с израильской армией. Два деятеля показались вместе, рядом друг с другом, но не делали громких заявлений, каждый стремился поберечь общественное мнение", - комментирует автор публикации.

(...) "Палестинцев раздражает то, что обещание о возобновлении работы консульства США в Восточном Иерусалиме, занимающегося палестинскими делами, которое было закрыто Дональдом Трампом, пока не выполнено. Их беспокоит и продолжение политики колонизации", - пишет Le Figaro.

(...) "Нафтали Беннет старается, чтобы были и волки сыты и овцы целы. Он выступает за развитие еврейских "поселений" посредством новых жилищных программ, но скорее в их нынешних пределах. Американское давление и желание достичь внутриполитического консенсуса вынуждают его к относительной сдержанности", - отмечает журналист.

"Джо Байден на переговорах с ним подчеркнул "важность шагов, направленных на улучшение жизни палестинцев", и настаивал на том, что "важно воздерживаться от действий, которые могут усугубить напряженность, способствовать возникновению чувства несправедливости и подорвать усилия по укреплению доверия". Под эгидой Вашингтона, который мало заботится о том, чтобы принимать более активное участие, каждый лагерь стремится занять позицию, позволяющую управлять конфликтом, за неимением возможности его разрешить. Такая установка повышает риск эскалации насилия, как это было в мае в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и в "смешанных" городах Израиля", - резюмирует Тьерри Оберле.