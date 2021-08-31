Москва держит ухо востро в Центральной Азии

(...) "Это как монета. На лицевой стороне Россия радуется полному провалу стран Запада и критикует то, как они управляли кризисом, хотя их присутствие в Афганистане могло служить и ее интересам. На оборотной стороне Москва тревожится из-за угроз безопасности, которые теперь будут давить на ее "подбрюшье" в Средней Азии, то есть на бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Россия особенно опасается наплыва беженцев, который может дестабилизировать регион, появления среди них боевиков-джихадистов и возрождения торговли опиумом и героином. Москва сразу захотела дать четкий сигнал, объявив о серии военных учений в сентябре и октябре в некоторых странах, граничащих с Афганистаном", - говорится в статье.

(...) "Формально эти инициативы реализуются под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), одного из тех постсоветских органов, через которые осуществляется господство России над своим "ближним зарубежьем". (...) "Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану... Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться", - заявил 28 августа министр обороны России Сергей Шойгу, особо отметив угрозу перехода боевиков и наркотрафик. Он заверил, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена", - указывает автор статьи.

"Россию вполне устраивает новый Афганистан", - поясняет социолог и историк Николай Митрохин. Потому что страны Центральной Азии сейчас оказались зажаты между интересами Китая, России, Турции и опасным афганским соседом. По его мнению, уход США из зоны "жизненно важных интересов" открывает для Российской Федерации "окно возможности" расставить всюду свои гарнизоны, как это прошлой зимой произошло на Южном Кавказе". В поле зрения Москвы попадут две страны, которые относительно неохотно относятся к ее опеке: Туркменистан и Узбекистан. "С туркменами, я думаю, сейчас связываться не будут, а вот за Узбекистан возьмутся всерьез, - утверждает Митрохин. (...) "Российские войска уже там (впервые за 25 лет), пока на "учениях" (но уже пара тысяч человек)", - добавляет эксперт. "Но я думаю, все это закончится открытием российских баз в Термезе, Карши, Фергане и какого-то центра координации и авиабазы в Ташкенте", - продолжает он.

"Помимо усиления соседей Афганистана, другое направление российской дипломатии делает упор на осторожное сближение с талибами*. (...) Однако Кремль не снял "предохранитель", исключив "Талибан"* из списка организаций, классифицируемых Россией как террористические. В понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков, назвал "преждевременным" вопрос о пересмотре ее правового статуса. "Необходимо посмотреть на первые шаги руководства, которое будет сформировано (в Афганистане)", - напомнил пресс-секретарь Кремля.

"Тем не менее, по словам дипломата Замира Кабулова, спецпредставителя Владимира Путина по Афганистану, посольство России в Кабуле в понедельник продолжило свои усилия по налаживанию отношений с новыми хозяевами страны. "Такие связи у нас налажены давно. И мы будем [и далее их] налаживать", - сказал Замир Кабулов, не вдаваясь в подробности. (...) Это делается для того, чтобы восстановить развалившуюся афганскую экономику. К тому же в понедельник Москва призвала разморозить авуары афганского правительства в США", - резюмирует Ален Барлюэ.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ