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Press digest
1 сентября 2021 г.
31 августа 2021 г.

Корреспондент | Le Temps

Швейцария отклонила запрос об экстрадиции предпринимателя Владислава Клюшина в Россию

(...) "Швейцария во вторник заявила, что отклонила запрос России на экстрадицию российского предпринимателя, который уже борется против решения о своей экстрадиции в США в связи с крупномасштабным делом, где он обвиняется в инсайдерской торговле. Федеральное управление юстиции Швейцарии (OFJ) подтвердило сообщения газет Tamedia Group о том, что недавно оно отклонило запрос России об экстрадиции Владислава Клюшина", - пишет Le Temps.

"В электронном письме AFP представитель OFJ пояснил, что "факты, перечисленные в этом запросе, не являются наказуемыми по швейцарскому законодательству", добавив, что они сообщили российским властям 12 августа, что "запрос был отклонен". Владислав Клюшин, обвиняемый в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников", был арестован в марте в кантоне Вале", - говорится в статье.

"По сообщениям российских оппозиционных СМИ, Клюшин очень близок к высокопоставленному кремлевскому чиновнику Алексею Громову, первому заместителю руководителя администрации президента России. В период с 2000 по 2008 год он был пресс-секретарем Кремля, в частности, отвечал за СМИ в администрации президента", - указывает издание.

(...) "Владислав Клюшин, возглавляющий несколько компаний, по сообщениям российских СМИ, в частности, является владельцем компании "M13", которая специализируется на разработке баз данных и ИТ-ресурсов. Эта компания разработала систему онлайн-мониторинга СМИ и социальных сетей "Катюша", которая официально используется с 2016 года администрацией президента России, а также рядом других российских министерств", - говорится далее.

(...) "Швейцария 24 июня приняла к исполнению запрос США об экстрадиции, несмотря на протесты Владислава Клюшина, который обжаловал это решение в Федеральном уголовном суде", - резюмирует Le Temps.

Источник: Le Temps


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