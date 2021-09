31 августа 2021 г. Антон Трояновский | The New York Times Ссылка или тюрьма: мрачный выбор, стоящий перед лидерами российской оппозиции "Все большее число российских политиков и журналистов вынуждают отправиться в ссылку, что напоминает темную эру советских репрессий. Постоянная струя политически мотивированной эмиграции, сопровождавшая двадцатилетнее правление президента Владимира Путина, в этом году превратилась в стремительный поток. Представителям оппозиции, их помощникам, правозащитникам и даже независимым журналистам все чаще предоставляется простой выбор: бежать или оказаться в тюрьме", - пишет The New York Times, добавляя, что "(...) в совокупности, по мнению экспертов, это самая большая волна политической эмиграции в постсоветской истории России". "Вынужденные отъезды в этом году напоминают тактику, отточенную КГБ в последние десятилетия Советского Союза, когда секретная полиция говорила некоторым диссидентам, что они могут отправиться на запад или на восток - в ссылку или в сибирский тюремный лагерь. Теперь, как и тогда, Кремль, похоже, делает ставку на то, что изгнание известных критиков из страны - меньшая головная боль, чем их заключение в тюрьму, и что русских за границей легко изображать как предателей, состоящих в сговоре с Западом", - указывает автор публикации Антон Трояновский. "Их стратегия такова: во-первых, выдавить их, - говорит Дмитрий Гудков, популярный московский оппозиционный политик, бежавший в июне. - А их нельзя выдавить, бросить их в тюрьму". Издание напоминает, что "7 августа Любовь Соболь, самая известная союзница Навального, оставшегося в России, вылетела в Турцию, сообщили прокремлевские телеканалы. Ранее в этом месяце суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения передвижений, включая запрет на выезд из Московской области. Но власти предоставили ей несколько недель свободы до вступления приговора в силу - явный сигнал для Соболь о том, что у нее есть последний шанс уехать". "Конечно, лучше всего участвовать в российской политике, находясь внутри России, - заявила Соболь в недавнем интервью. - Но на данный момент риски этого слишком велики". (...) "В понедельник российские информагентства сообщили, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также покинула страну. Андрей Солдатов, который в соавторстве с Ириной Бороган написал книгу "Свои среди чужих" об истории русских за рубежом, охарактеризовал практику вытеснения диссидентов как "очень умную тактику" Кремля. Они оба сами находятся в добровольном изгнании в Лондоне с сентября, получив сигналы о том, что возвращаться было бы опасно, рассказал Солдатов. "Когда люди могут выбирать между дальнейшей радикализацией или отъездом, у людей все еще есть выбор, и они уезжают, - говорит он. - Это снижает давление на систему". "В этом году волна отъездов, вызванная подавлением инакомыслия, последовавшим за возвращением Навального в Россию в январе, включила более десятка национальных и региональных фигур движения Навального, которое было объявлено вне закона как экстремистское; других активистов оппозиции со всей страны; и журналистов, издания которых были запрещены или заклеймены как "иностранные агенты", - констатирует издание. - Один из журналистов, занимающихся расследованиями, Роман Баданин*, находился в семейном отпуске в Африке в прошлом месяце, когда его издание "Проект" было объявлено "нежелательной организацией", что сделало любую связь с ним потенциальным преступлением. Он подумывал о возвращении домой, чтобы предстать перед обвинением. Это могло бы сделать его политической звездой, но помешало бы его способности продолжать работу журналистом, а время, проведенное в тюрьме, "было бы моими наименее продуктивными годами", говорит он. Поэтому Баданин* прилетел из Марокко в Нью-Йорк (...). (...) Баданин* говорит, что, когда полиция провела обыск в доме его заместителя, месседж не мог быть более ясным: следователь демонстративно вернул ему найденный паспорт". (...) В этом месяце закрылись два новостных издания и правозащитная организация, поддерживаемые Михаилом Ходорковским, бывшим нефтяным магнатом, который провел 10 лет в тюрьме после столкновения с Путиным и теперь живет в Лондоне, после того, как связанные с ним организации были объявлены "нежелательными", говорится в статье. "Андрей Пивораров, бывший глава движения "Открытая Россия" Ходорковского, был арестован после того, как в мае сел на рейс в Варшаву - это признак того, что не всем диссидентам разрешено бежать". "Я считал, что необходимо продолжать работать открыто и публично до последнего момента, пока существует такая возможность", - говорит Ходорковский. Но теперь, по его словам, "риски такой работы стали слишком велики". "Когда оппозиционные лидеры уезжают, прокремлевские СМИ с презрением сообщают об их отъезде. (...) Соратники Навального пытаются сохранить свое влияние с помощью антикоррупционных расследований и прямых трансляций на YouTube, а также агитации за скоординированное протестное голосование на парламентских выборах в России в сентябре. Но они не подчеркивают того факта, что находятся за границей, - пишет газета. - Иван Жданов, исполнительный директор команды Навального, покинул Россию в январе, помогая координировать протесты, последовавшие за возвращением и арестом Навального. Он решил не возвращаться после того, как российские власти обвинили его в вербовке несовершеннолетних на акции протеста. В телефонном интервью, находясь в точке в Европе, которую он не стал раскрывать, он говорит, что поле битвы российской политики в значительной степени переместилось в онлайн-сферу. "Важно то, что мы делаем, а не то, пересек ли определенный сотрудник или определенное количество сотрудников границу Российской Федерации", - сказал Жданов. "В марте полиция на юге России арестовала 66-летнего отца Жданова, отставного местного чиновника, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Сейчас он находится в тюрьме на Крайнем Севере России. "Это террористы, взявшие заложника", - сказал Жданов об аресте своего отца, пообещав, что не изменит курса. "Что касается Гудкова, московского политика, то его вынудила покинуть страну угроза тюремного заключения его родственницы. В июне люди, близкие к властям, позвонили жене и отцу Гудкова, чтобы передать сообщение о том, что ему и его 61-летней тете грозит тюремное заключением по делу о якобы невыплаченной арендной плате. Несмотря на то, что он был подозреваемым в уголовном расследовании, Гудков смог сесть в машину и уехать на Украину - шаг, который, по его мнению, снизил давление на его тетю, - передает издание. - Гудков, проработавший в парламенте с 2011 по 2016 год, считает, что российские власти убеждены, что в советские времена недостаточному количеству диссидентов было разрешено покинуть страну, что привело к внутреннему политическому давлению, которое привело к гибели страны. Но официальные лица не осознают важность интернета, отмечает он". "Наши генералы в службах безопасности готовятся к последней войне, - сказал Гудков из своего нынешнего убежища в Болгарии. - Теперь, если ты уезжаешь, тебя слышат так же, если не лучше". "Некоторые критики Путина не согласны. По словам Юлии Галяминой, которая в прошлом году помогала возглавлять кампанию против референдума, позволившего Путину править до 2036 года, она отказалась принять намек на то, чтобы уехать, пока против нее велось уголовное следствие. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, что не позволило ей баллотироваться в парламент в сентябре. Сейчас она работает с другим кандидатом от оппозиции, но по совету своего адвоката воздерживается от уличных протестов", - говорится в статье. "Простите, но как здесь что-то изменится, если все уедут? - говорит она. - Когда все начнет рушиться, власть перейдет в руки тех, кто рядом". В написании статьи принял участие Олег Мацнев * - физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента Источник: The New York Times