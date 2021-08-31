Талибы* - новые медные бароны, литиевые короли и нефтяные шейхи?

"Неужели после захвата власти в Афганистане в руках талибов* теперь находятся сокровища на 1000 млрд долларов? Около десяти лет назад американские власти оценили стоимость неосвоенных полезных ископаемых азиатской страны именно в эту сумму. В дальнейших исследованиях и вовсе был сделан вывод о том, что речь идет о сумме до 3 000 млрд долларов", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Хотя оценки зависят от колебаний цен на сырье, а масштабы месторождений известны лишь приблизительно, огромные запасы полезных ископаемых этой страны уже давно будоражат воображение политиков всего мира, сырьевых компаний, экономистов и полевых командиров", - отмечает журналист Геральд Хосп.

"Афганистан богат железной рудой, медью, золотом, нефтью, мрамором и драгоценными камнями, а также литием, кобальтом и редкими землями. Последние металлы и минералы привлекают многих особенно, потому что именно они лежат в основе "зеленых" технологий, таких как аккумуляторы, солнечные батареи или ветряные турбины".

"Американское министерство обороны однажды даже назвало Афганистан "литиевой Саудовской Аравией ". По данным Пентагона, месторождения в Афганистане по своим масштабам аналогичны месторождениям в Боливии, стране, располагающей самыми крупными на данный момент запасами лития. Министерство горнодобывающей промышленности Афганистана в своем исследовании отметило, что страна не входит в число крупнейших поставщиков ни в одной категории, однако Афганистан может сыграть значительную роль в поставках некоторых видов сырья", - пишет издание.

"До сих пор вооруженные конфликты, нестабильная политика, отсутствие инфраструктуры и выхода к морю, широко распространенная коррупция и слабые государственные институты препятствовали развитию успешной сырьевой промышленности. В значительной степени в этих бедах виноват "Талибан"*. Природные ресурсы уже показали свой потенциал в разжигании конфликта: так, до сих пор талибы* частично финансировали себя за счет добычи полезных ископаемых, например, продавая незаконно добытый мрамор или полудрагоценный камень лазурит", - говорится в статье.

"Для правительства талибов* было бы логичным развивать добычу полезных ископаемых. Однако, чтобы привлечь инвесторов, радикальные исламисты должны будут предотвратить сползание страны к гражданской войне и добиться международного признания. (...) Так, новые правители Кабула зондируют почву в России и Китае. Обе страны оставили свои дипломатические представительства в Афганистане и уже пытались установить контакт с "Талибаном"*. Прежде всего Пекин мог бы стать важным инвестором и покупателем афганского сырья".

"Вашингтон тоже всегда следил за сырьевыми сокровищами Афганистана. В 2006 году правительство США при президенте Джордже Буше-младшем распорядилось провести аэрофотосъемку месторождений, хотя главной основой все же были оценки советских геологов. Во время пребывания у власти Барака Обамы Пентагон создал целевую группу, задачей которой было развитие горнодобывающей промышленности".

"По данным The New York Times, в 2017 году советники и афганское правительство побудили тогдашнего президента Дональда Трампа сохранить присутствие американских войск в стране благодаря перспективе получения сырья".

"Полезные ископаемые Афганистана, безусловно, привлекательны для жаждущего ресурсов Китая. К тому же китайские компании, вероятно, будут менее щепетильны, чем западные, в сотрудничестве с "Талибаном"*. Впрочем, Китай уже был активен здесь еще до прихода талибов* к власти, но не добился убедительных результатов. Вероятно, ситуация стала более непредсказуемой".

"Тот факт, что месторождения до сих пор интенсивно не эксплуатируются, объясняется не только практическими соображениями, но и тем, что бежавший президент Ашраф Гани, находившийся у власти с 2014 по август этого года, видел опасность сырьевого проклятия. Бывший сотрудник Всемирного банка является, что не лишено мрачной иронии, автором книги "Восстановление несостоявшихся государств". (...) Теория "сырьевого проклятия" утверждает, что богатство ресурсами является источником проблем многих развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Полезные ископаемые способствуют конфликтам, неэффективному управлению и коррупции. При наличии богатых ресурсов правительства не так зависят от налогоплательщиков и одобрения со стороны населения, - поясняет NZZ. - (...) Изначально Гани хотел создать соответствующие институты для добычи ресурсов, которые способствовали бы экономическому росту. Но он потерпел неудачу".

"Талибы* вряд ли будут так щепетильны в отношении сырьевых богатств, что они уже и продемонстрировали. Скорее, их будут сдерживать предполагаемое отсутствие иностранных инвесторов и недостаток ноу-хау. Сырьевое проклятие, тем не менее, действует: основное внимание, вероятно, будет уделяться добыче драгоценных камней, мрамора, других строительных материалов и золота. Капиталовложения для этого ниже, чем для современной крупномасштабной промышленной добычи меди, бокситов или железной руды. Таким образом, по крайней мере на данный момент, западный мир может избежать моральной дилеммы по поводу использования сырья из страны талибов* для производства электромобилей и других "зеленых" технологий", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации