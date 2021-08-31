Нелегальная миграция через Белоруссию достигает Германии

"Немецкая полиция отмечает увеличение количества нелегальных въездов в страну через восточноевропейские маршруты, особенно со стороны иракцев. Согласно внутреннему отчету органов безопасности, люди, помогающие мигрантам пересечь границу, снимают на видео своих клиентов, говорящих: "Я в Германии", чтобы привлечь еще больше просителей убежища", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В этом году по состоянию на конец июля в Германии было подано 72 тыс. первичных заявлений о предоставлении убежища. Прошлый месяц, в котором было подано около 12,2 тыс. первичных заявлений, стал месяцем с самым высоким числом поступивших заявлений с января 2020 года", - отмечает издание.

"Подавляющее большинство просителей убежища, направляющихся в Германию, въехали в Европейский Союз (ЕС) через Италию, Испанию и Грецию. Северо-восточная граница, то есть государственные границы Польши и стран Прибалтики, в последние годы была в основном закрыта для нелегальной миграции. Ежегодно там происходит много десятков тысяч отказов. Но уже несколько недель восточная граница подвергается испытанию: сначала Литва с ее 2,8 млн жителей стала одной из важнейших стран въезда мигрантов в ЕС. В этом году в прибалтийской стране было зафиксировано более 4 тыс. случаев нелегального пересечения границы".

"В основном это были иракцы, а также африканцы и афганцы; белорусский правитель Александр Лукашенко переправил этих мигрантов к границе с Литвой в отместку за новые санкции ЕС", - говорится в статье.

"Согласно аналитическому документу немецких органов безопасности, имеющемуся в распоряжении Die Welt, "в настоящее время в Германии наблюдается увеличение числа выявляемых нелегальных пересечений границы мигрантами, которые ранее въехали в ЕС из Белоруссии". Согласно документу, федеральная полиция "с начала года выявила около 250 случаев нелегального пересечения границы самостоятельно или через посредников", которые "можно отнести к несанкционированным въездам из Белоруссии"; речь "почти исключительно идет об иракцах".

"Согласно конфиденциальному аналитическому документу, "вторичная миграция" в Германию осуществлялась в основном на легковых и грузовых автомобилях; водителями транспортных средств "в некоторых случаях были граждане Грузии и Сирии".

"Большинство переправленных через границу лиц имели при себе иракские паспорта; другие на допросах в федеральной полиции заявили, что документы у них отобрали переправлявшие их люди или же их изъяли литовские власти. В последнее время полиция также обнаруживала "иракские паспорта, вшитые в одежду мигрантов".

"Согласно внутреннему анализу, "отдельные лица сообщили, что контрабандисты снимали их на видео после того, как их высаживали в Германии, и они должны были сказать на камеру: "Я в Германии". Другим говорили сделать "селфи" после того, как они прибудут в страну назначения. "Предположительно, это служит "рекламой" для тех, кто занимается отправкой людей через границу, а также для возврата оставшейся суммы, оплаченной за транспортировку ("гарантированный провоз")", - говорится в документе".

"Так, 17 августа 2021 года подразделения федеральной полиции и полиции Саксонии "после нескольких сообщений от граждан выявили на немецко-польской границе в общей сложности 15 граждан Ирака без документов, разрешающих их пребывание".

"Первоначальное расследование показало, что "все лица сначала прилетели в Минск (Белоруссия) регулярными рейсами, а затем были перевезены в Германию на легковых и грузовых автомобилях. Все переправленные через границу люди заявили о желании запросить убежище".

"Анализ прогнозирует, что "прибытие мигрантов в Германию во многом будет зависеть от миграционного давления со стороны Белоруссии на соседние страны-члены ЕС и эффективности мер пограничной полиции в Польше, Литве и Латвии. Большинство мигрантов и беженцев, прибывающих из Белоруссии в Литву, Латвию или Польшу, вероятно, не нацелены на длительное пребывание в этих странах".

"В Германии "на сегодняшний день проживает наибольшее количество иракских граждан в Европе (220 778 человек, Швеция: 25 896 человек), и поэтому, вероятно, она является страной назначения для многих из тех, кто нелегально въезжает в ЕС из Белоруссии", - передает Die Welt.

"В настоящее время подавляющее большинство мигрантов, направляющихся из Белоруссии в ЕС, добираются до Минска на самолетах. Хотя 5 августа иракское правительство по настоянию ЕС приостановило четыре еженедельных прямых рейса из Багдада в Минск, из Стамбула в Минск четыре раза в день летает авиакомпания Turkish Airlines".

"Согласно внутреннему документу, "в начале августа из Багдада в Минск также совершались "пустые рейсы" для возвращения иракских граждан". По данным иракского правительства, к 16 августа этими рейсами в Ирак были доставлены 690 человек. По оценкам агентства по безопасности внешних границ ЕС Frontex, "от 3 тыс. до 11 тыс. лиц иракской национальности в настоящее время все еще находятся в Белоруссии".

"В аналитическом документе приводятся данные Frontex, согласно которым "лица, желающие мигрировать, платят за транспортировку по маршруту из страны происхождения через Белоруссию в ЕС от 3,3 тыс. до 15 тыс. евро". Сумма в отдельных случаях зависит от "страны происхождения и продолжительности пребывания в Белоруссии (от нескольких дней до шести месяцев)".

"В ходе допросов полицией в Германии и Польше некоторые иракцы заявляли, что "во время следования к пограничным районам Белоруссии их сопровождали мужчины, одетые в черное, некоторые из которых имели при себе оружие и были в масках". На использовавшихся автомобилях не было номерных знаков или других отличительных признаков, а окна были затонированы".

"Пока что Еврокомиссия поддерживает Литву, Латвию и Польшу, хотя эти государства в рамках мер по защите границ отказывают просителям убежища, что является спорным с юридической точки зрения. Так, около 30 афганцев находятся на польско-белорусской границе уже почти три недели, так как польская полиция не разрешает им подать заявление о предоставлении убежища".

"Варшава говорит о "гибридной войне" со стороны режима Лукашенко. "Решение проблемы людей, пытающихся проникнуть на территорию Польши, заключается в том, чтобы не пускать их", - заявил несколько дней назад глава правительства Матеуш Моравецкий.

"В четверг Европейский суд по правам человека постановил, что Польша и Латвия не обязаны разрешать въезд в страну иракским и афганским просителям убежища, прибывающим из Белоруссии. Ранее в суд с помощью посредников обратились афганцы, находящиеся на польско-белорусской границе, и группа иракцев, находящихся на латвийской границе. Впрочем, Страсбургский суд обязал правительства Варшавы и Риги оказать помощь: они должны будут предоставить мигрантам еду, воду, одежду, медицинскую помощь и, по возможности, временное жилье", - пишет Die Welt.