31 августа 2021 г. Джон Болтон | The Wall Street Journal Россия и Китай наблюдают за отступающими США "Отступление Америки из Афганистана заканчивается трагически, и это имеет масштабные стратегические последствия. Одно из главных заблуждений, лежащее в основе мантры о "прекращении бесконечных войн", заключалось в том, что вывод войск затронет только Афганистан. Напротив, уход представляет собой серьезную и вызывающую глубокое сожаление стратегическую реорганизацию для США. Китай и Россия, наши главные глобальные противники, уже пытаются пожать плоды", - пишет на страницах The Wall Street Journal Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США и посол США в ООН. "Они и многие другие судят об уходе из Афганистана не только по его прямым последствиям для глобальных террористических угроз, но и по тому, что это говорит об американских целях, возможностях и решительности во всем мире, - говорится в статье. - В ближайшей перспективе, отвечая как на угрозы, так и на возможности, исходящие из Афганистана, Китай будет стремиться усилить свое и без того значительное влияние в Пакистане; Россия сделает то же самое в бывших советских республиках Средней Азии; и обе страны будут расширять свои ближневосточные инициативы, зачастую вместе с Ираном. Свидетельств того, что Белый дом готов ответить на любую из этих угроз, немного. В более долгосрочной перспективе Пекин и Москва будут наслаждаться естественным разделением труда, угрожая Америке и ее союзникам на трех различных аренах: Китай на длинной дуге своей периферии от Японии через Юго-Восточную Азию до Индии и Пакистана; Россия - в Восточной и Центральной Европе; и российско-ирано-китайское entente cordiale - на Ближнем Востоке". (...) (... ) "Владимира Путина, несомненно, воодушевило то, что на июньском саммите он увидел слабого, сникающего президента США (...). Последующие капитуляции Байдена по "Северному потоку-2" и Афганистану теперь наверняка вызывают у Путина широкую улыбку. Он будет действовать агрессивно в Центральной Азии, чтобы остановить любой возрождающийся исламский терроризм, но его долгосрочной целью будут европейские соседи России", - считает Джон Болтон. "Путин видит беспорядок в Европе, которая опасается возобновления эндемического конфликта, в основном потому, что она боится того, что Америка будет колебаться и даже существенно отойдет от мировых дел. Хотя президенты Трамп и Байден не являют собой тенденцию - первый был отклонением; второй - просто типичный демократ - тот факт, что Байден не предупредил союзников по Организации Североатлантического договора об уходе из Афганистана, подорвал и без того слабый уровень доверия. Неизбежные призывы к усилению "европейской" военно-политической роли ждет судьба предыдущих усилий. Европейский Союз никогда не сможет стать глобальным геостратегическим игроком, потому что он обычно использует больше риторики, чем ресурсов", - отмечается в статье. "(...) США должны работать с суб-НАТОвскими коалициями, в основном, с представителями Центральной и Восточной Европы, и находящимися под угрозой странами, не входящим в НАТО, чтобы противостоять имперским инстинктам Путина. Наша расстановка сил в Европе может быть скорректирована соответственно". "На Ближнем Востоке Иран является предпочитаемым поставщиком нефти для Китая и партнером России в поддержке сирийского Башара Асада. Для Пекина и Москвы Тегеран является суррогатом работы по дестабилизации и каналом для расширения их влияния во всем регионе, что недавно продемонстрировало соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. Эр-Рияд страхуется от неодобрения США и возможного сближения с Тегераном в стиле Обамы. Арабы Персидского залива опасаются, что вывод американских войск из Афганистана может предвещать то же самое в Ираке или даже вывод сил с крупных военно-воздушных и военно-морских баз США в их странах. Кто бы не стал подстраховываться?" "Вашингтону следует категорически не присоединяться к ядерной сделке с Ираном 2015 года. Эта часть проста, хотя администрация Байдена все еще не понимает ее. Ключ заключается в признании того, что цели Ирана в корне противоречат целям Америки, Израиля и большей части арабского мира. Только смена правительства Тегерана дает шанс уменьшить угрозы во всем регионе, а это последнее, чего хотят Китай и Россия", - говорится в статье. "К сожалению для тех, кто считает, что уход из Афганистана был разовым решением с ограниченными последствиями, мир намного сложнее. Результаты уже глубоко отрицательны, и Китай и Россия вкладываются в то, чтобы сделать их еще хуже. Дл нас же", - заключает автор публикации. Источник: The Wall Street Journal