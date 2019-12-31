Новый год, пришло время для сексуальных итогов!

"Текущие события последних лет перевернули вверх дном наши представления о сексе. Социальные дебаты бросили серьезный вызов нашим повседневным привычкам и тысячелетним рефлексам - и это к лучшему", - считает обозреватель швейцарской газеты LeTemps Майя Мазарет.

"(...) Прошедшее десятилетие заставило нас коренным образом пересмотреть свои повседневные привычки и тысячелетние рефлексы: гендерные теории побудили нас усомниться в существовании вечных женских и мужских абсолютов, а споры вокруг сексуального согласия заставляют нас призадуматься о недомолвках в нашей спальне, усиление влияния порнографии на молодых (и ее успех у взрослых) приводят нас в замешательство, - рассуждает автор статьи. - На что должна быть похожа этика секса, и почему мы не можем предложить подходящие модели? Почему некоторые люди готовы скрежетать зубами, читая предыдущее предложение, поскольку считают, что секс и этика несовместимы? Почему у нас есть ценности во всех сферах, но только не в постели? Кстати, кому действительно выгоден секс без этики?"

"Подведение итогов служит для того, чтобы делать выводы и реализовывать решения. Тем лучше. Ведь если наши дебаты обречены оставаться виртуальными, то движение MeToo окажется совершенно бесполезным. Если мы считаем, что сексуальные домогательства и проблемы с властью являются характерными особенностями "других" (глупых или дрянных мужчин, слабых или "наполовину виновных" женщин), то тогда нужно заново переделать MeToo. И если у вас не было разговора о согласии или о сексуальной инициативе в вашей собственной паре, то вы находитесь на волосок от подавленного желания", - полагает журналистка.

"Поскольку социального баланса недостаточно, требуется индивидуальный баланс. Общество - это мы. И праздники конца года являют собой прекрасную возможность для подведения итогов, именно потому, что мы склонны ждать кризисных периодов, чтобы поговорить о том, что у нас в порядке, а что нет. В сексе мы забываем говорить спасибо, потому что отказываемся говорить "хватит, довольно". Такое умалчивание создает напряженность, которой вполне можно было бы избежать", - указывает Мазорет.

"Итог не обязательно должен быть похож на бухгалтерский баланс. Достаточно простого разговора. И не сомневайтесь, нам всегда есть, что сказать друг другу. Наши вкусы развиваются, фантазии меняются. Наши предпочтения подсказаны нам постоянно переосмысляющей себя культурой, они видоизменяются с помощью нашего тела, которое то устает, то обретает вторую молодость. Даже формы секса меняются: хотя проникновение во влагалище остается нормой, в настоящее время оно дополняется другим возможностями (благодаря развитию секс-игрушек, возвращению в милость клитора, проникновению в мужчин со стороны женщин и т. д.)", - говорится в статье.

"Возможно, лично у вас с сексом все в порядке (хотя с учетом цифр о симуляции, стоит смирить гордыню и задуматься). Может быть, вы в этом не нуждаетесь. Отлично! Итог может считаться положительным. Но будьте осторожны: именно те пары, которые чувствуют, что знают друг друга от и до, склонны "застывать" в развитии своего сексуального репертуара. Чем лучше все срабатывает, тем меньше мы склонны менять меню. Однако такая рутина вредит не только либидо: она может отразится и на романтических чувствах", - пишет Le Temps.

"В праздничный сезон мы уделяем особое внимание нашим эмоциональным связям. И когда происходит смена десятилетия, мы задаемся вопросом, что делать с течением времени. На основании этого подведение сексуальных итогов не абсурдно, а вполне логично", - резюмирует автор публикации.