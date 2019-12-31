Мир Владимира Путина

"(...) Показательна одна небольшая фраза, дошедшая до нас через окружение Барака Обамы в начале украинского кризиса 2014 года. Ангела Меркель после беседы с Путиным, который прекрасно говорит по-немецки, заявила, что хозяин Кремля "потерял связь с реальностью". Затем канцлер добавила: "Он живет в другом мире". Без всяких сомнений, смысл заключался в том, что он живет в прошлом", - пишет журналист французской газеты Ouest-France Лоран Маршан.

"Но о каком прошлом идет речь? О былом величии России, которое он вот уже в течение двадцати лет пытается восстановить после ужасного десятилетия, последовавшего за крахом советского режима? О XIX веке и славном "сообществе наций", как называли баланс европейских держав после падения Наполеона в 1815 году? О прежнем шпионском мире и КГБ, чистым продуктом которого является Владимир Владимирович?" - задумывается журналист.

"Несомненно, обо всех трех. Хотя Путин, в отличие от других авторитарных руководителей, не желает быть заодно с западными лидерами, - говорится в публикации. - По одной основополагающей причине, которую Фиона Хилл, серьезный американский специалист по России, объясняет в своем справочнике "Мистер Путин - оперативник в Кремле", который она посвятила российскому президенту. Западная модель, основанная на демократии и открытости для торговли и обмена информацией, представляет для него "очевидную угрозу российской политической системе", основанной на "закрытой сети одного человека" и "рэкете защиты экономических интересов".

"(...) В течение последних десяти лет Путин прикладывает усилия, посылая сигнал о том, что Россия вновь обрела силу на международной арене. Причем с реальным успехом", - отмечает автор статьи.

"И сказать по правде, события служат ему на руку. Уход американцев в себя, начатый уже при Обаме, предоставил ему неожиданное поле для дипломатического маневра. Он в полной мере воспользовался этим сначала на Ближнем Востоке в ходе сирийского кризиса, а теперь и в Африке. Пережитый европейцами экономический кризис позволил ему утвердить свои тезисы и открыто поддержать крайне правые националистические партии", - указывает Маршан.

"(...) В связи с этим возникает вопрос, то ли Путин живет в другом мире, то ли тем временем уже установился другой мир. С избранием Трампа ослабла сама концепция Запада. Состояние международных отношений становится ближе к балансу сил между националистическими державами, нежели к многостороннему диалогу. Тем более что Путин безусловно является мастером в искусстве дезинформации и исторического ревизионизма", - комментирует журналист.

"Но как бы ни был искусен Путин, ему не удастся завоевать то, что может выглядеть в качестве исторического реванша. По очень простой причине. У России уцелели хорошие военные силы и средства, однако это устаревающая страна, которая неохотно проводит экономические реформы. Ее ВВП чуть выше, чем у Испании. Если понадобится в той или иной форме возродить холодную войну, то она будет вестись с Китаем, а не с Москвой", - рассуждает автор статьи.

"Будучи хорошим дзюдоистом, Путин сумел максимально воспользоваться своей относительной силой. И он никогда не сомневается в могуществе своей модели. Чему европейцам хорошо было бы у него поучиться. Потому что в нынешнем мире, а не в мире Путина, Россия остается угрожающей державой, которая стремится расколоть западный лагерь и, в частности, европейцев, но при этом она больше не является главным действующим лицом, о чем может заставить подумать тень, отбрасываемая советским призраком. Она является одним из игроков среди других", - резюмирует Лоран Маршан.