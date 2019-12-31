Ученые в поисках средства от похмелья

"Проблемой похмелья после употребления алкоголя в новогоднюю ночь занимаются и ученые", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Тот, кто начинает новый год с похмелья, страдает от болезни - настоящей болезни. Это установлено в судебном порядке. Симптомы похмелья - усталость, тошноту и головные боли - признал болезнью суд во Франкфурт-на-Майне, говорится в статье.

Между тем вопрос об эффективности различных домашних средств и продуктов в борьбе с похмельем волнует и ученых. "Так, корейские исследователи выдавали группе 25-летних мужчин сначала по 100 мл виски, а затем водный раствор красного женьшеня. Контрольная группа принимала после виски плацебо. У участников группы, принимавшей женьшень, содержание алкоголя в крови и вместе с ним риск неприятного похмелья снижались значительно быстрее".

"Ученые из Индии недавно протестировали десятки продуктов питания - впрочем, за расщеплением алкоголя ферментами они следили в пробирке. Ученые пришли к результату: преодолеть похмелье может помочь смесь из груши, сока лиметты и кокосовой воды. Добавление к ней огурца и помидора может усилить эффект, говорится в исследовании - правда, это будет не вкусно", - отмечает издание.

"Уже на протяжении тысячелетий лекари ищут средство от последствий чрезмерного употребления алкоголя. При расшифровке почти 2000-летнего папируса британский историк медицины Вивиан Наттон обнаружил, что древние египтяне, вероятно, прибегали к помощи кустарника рода Chamaedaphne. Сделанный из его ветвей венок вешали на шею, чтобы избавиться от головных болей".

Исследователи из Университета Виттен-Хердеке, в свою очередь, выяснили, что последовательность употребления пива и вина не влияет на похмелье. "Участники исследования вечером в течение двух дней пили сначала вино или пиво, а затем, после того, как уровень алкоголя в их крови достигал 0,5 промилле, меняли напиток. Утром разницы в их состоянии зафиксировано не было", - пишет издание.

Однако на похмелье, вероятно, влияет употребляемый напиток. "Эксперимент, проведенный американскими учеными, показал: бурбон приводит к более сильному похмелью, чем водка. Ученые связали это с тем, что в бурбоне содержится примерно в 37 раз больше так называемых конгенеров - химических веществ, образующихся при производстве алкоголя", - передает Tages-Anzeiger.