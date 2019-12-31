В Германии скоро не будет крымского шампанского?

"Когда в полночь раздадутся выстрелы пробок от игристого вина, в Германии польется и крымское шаманское. Однако санкции и война на Украине повлекли за собой последствия и для напитка", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"В конце 1950-х годов поставку приятного игристого вина из Крыма обеспечил договор между Советским Союзом и ГДР, - повествует журналист Оливер Бильгер. - Напиток стал популярным в Германии. Годами ранее его массовое производство форсировал Иосиф Сталин - прежде всего в качестве праздничного напитка в честь победы над фашистами. "Советское шампанское" было ответом Москвы на французское игристое вино".

"Сегодня существуют различные марки белого или красного игристого вина, которое давно производится не только в Крыму. "Крымское" шампанское из восточной Украины относится, пожалуй, к наиболее известным из них".

На винодельческом заводе Artwinery на востоке Украины хранится около 14 млн. бутылок крымского шампанского. "Это последние бутылки, - говорит Адриан, экскурсовод крупнейшего в Восточной Европе завода по производству игристых вин. - Последнее вино из Крыма".

"Продолжающийся уже почти шесть лет конфликт между Россией и Украиной, а также аннексия Крыма в 2014 году повлекли за собой последствия. Между полуостровом и материком возникла граница, положившая конец поставкам. Осенью 2013 года предприятие Artwinery в последний раз получило вино из Крыма. С тех пор остались лишь запасы. Поэтому пока неясно, как долго еще будут раздаваться хлопки пробок от шампанского с Черного моря. Закончится ли в Германии традиция пить крымское шампанское?".

"Разведением винограда в солнечном Крыму начали заниматься уже в античности, - пишет издание. - Игристое вино впервые было произведено в 1799 году в Судаке и Алуште на черноморском побережье. В конце XIX столетия князь Лев Голицын основал рядом с Ялтой винодельческий завод. Международную популярность шампанское получило на Парижской Всемирной выставке в 1990 году, где оно завоевало Гран-при".

Впрочем, "крымским" давно называют не только шампанское, произведенное на полуострове. Уже несколько десятилетий виноделием занимаются и на востоке Украины. Предприятие Artwinery занимается поставками вина в Западную Европу с 1972 года. В Германии крымское шампанское было одним из наиболее известных видов вина из Украины: до 2014 года компания поставляла без малого миллион бутылок в год, в последние годы около 700 тыс. бутылок. На некоторое время прежних запасов еще хватит, но что будет потом? Решения спора вокруг Крыма пока не предвидится.

Марке придет конец, предполагает Адриан. По крайней мере, в Германии. "Для украинского рынка можно производить вино из винограда из Одессы, Николаева и Херсона, говорит он. На этикетке, несмотря на это, может быть написано "Крымское", даже если виноград происходит из других регионов. (...) Но при экспорте в Евросоюз должны соблюдаться стандарты: часть производственного процесса должна осуществляться в Крыму. Однако на продажу продукции из Крыма в ЕС с 2014 года действует запрет".

"На сегодняшний день в Германии нет настоящего крымского шампанского", - говорит Александр Шнекенхаус, занимавшийся до 2014 года поставками одной из марок крымского шампанского в Германию. "По его мнению, крымское шампанское давно исчезло из Германии. После аннексии Крыма и введения санкций против продукции с полуострова закончился и его бизнес. Шнекенхаус рассказывает, что по сей день получает вопросы от клиентов: "Когда вернется шампанское из Крыма?". Ответа у предпринимателя нет. Ему остается лишь вспоминать "особый вкус особенного игристого вина", - передает Der Tagesspiegel.