Они хотят другой системы

В 2019 году "люди по всему миру восстали против коррумпированных и недееспособных правительств. От протестующих более не отделаться символической политикой", пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

В декабре 2018 года в суданском городе Атбара в связи с повышением цен на хлеб на улицу вышли сотни людей. Протест превратился в общенациональное восстание против военной диктатуры страны, повествует журналист Доминик Джонсон. Спустя два месяца суданцы уже не были одиноки: после того, как в феврале 2019 года президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика объявил о намерении баллотироваться на пятый срок, возмущенные люди вышли на улицы с требованием окончания режима. Спустя еще два месяца протестующие добились первых успехов. 2 апреля Бутефлика ушел в отставку после 20 лет пребывания в должности президента. 11 апреля армия Судана свергла диктатора Омара аль-Башира после 30 лет его правления.

"Спустя еще два месяца миллионы людей протестовали на другом конце света: 9 июня, после нескольких месяцев протеста против законопроекта об экстрадиции в КНР, в Гонконге прошли гигантские демонстрации. (...) Гонконгу более не суждено было успокоиться".

"В августе революция одержала верх в Судане. (...) Мир увидел: протест эффективен. Смена режима возможна".

"1 октября в Ираке начались общенациональные протесты против коррупции, государственной недееспособности и влияния Ирана. (...) 17 октября из-за введения налога на WhatsApp на улицы Ливана вышли сначала лишь немногие, но когда к ним применили силу, массовые демонстрации молниеносно охватили всю страну - началось народное восстание против закостенелой и недееспособной системы".

14 октября повышение стоимости проезда в столице Чили привело к блокировке протестующими станций метро, конфликтам демонстрантов с полицией, объявлению чрезвычайной ситуации и началу конфронтации длительностью в несколько месяцев.

"Многие страны Южной Америки пережили беспорядки и массовые протесты; кажется, что волнением охвачена половина континента. Столицы многочисленных стран Восточной Европы сотрясли протесты против правонарушений властей. Россияне протестовали за честные выборы, египтяне за прекращение коррупции, граждане Гаити против экономических проблем, жители Гвинеи за сохранение свой конституции. Каталонцы противятся центральному правительству Испании, Францию сотрясают социальные протесты в тени бунта "желтых жилетов". В Иране режим кровожадно подавил протесты по всей стране, Индия с середины декабря охвачена беспорядками, направленными против дискриминирующего закона о гражданстве (...)".

"Протестные движения, сотрясающие планету, разнообразны и непредсказуемы. (...) Но у них есть примечательные общие черты", - отмечает издание.

"Во-первых, в них поднимается системный вопрос - в форме, в которой на него не могут ответить власти. (...) Речь идет о большем, чем о непосредственной причине протестов - коррупционном скандале, возмутительном решении правительства. От протестующих больше не отделаться отменой этого решения или расследованием скандала. Они также не довольствуются сменой ответственных лиц или даже правительства. Они хотят другой системы", - указывает автор статьи.

"Во-вторых, протестные движения 2019 года проходили без лидеров или устойчивых организационных структур, и в этом состоит секрет их успеха. Конечно, есть объединения и активисты, по отдельности форсирующие протесты, но отсутствуют лидеры и представители, которые выступают в качестве таковых и которых в конечном итоге могло бы подкупить или устранить государство", - подчеркивает издание.

"В-третьих, люди, выходящие на улицы, проявляют огромное мужество, что является основанием для всего остального. Список очагов глобального протеста 2019 года выглядит как список стран, которые в предыдущие десятилетия в наибольшей степени стали печально известны государственным насилием, направленным против народа. (...) Можно было бы подумать, что распространенная, зачастую болезненная память о насилии делает людей боязливыми и осторожными. Но дети прошедшей эры насилия оказываются сегодня особенно бесстрашными. Их протест зачастую является осознанным разрывом с собственной семьей, негативным опытом их родителей, который они сами не хотят повторять и проживать".

"Они хотят что-то изменить и являются первым поколением, представители которого постоянно и напрямую мобилизуют и подбадривают друг друга через социальные сети", - отмечает Джонсон.

"Смелые девушки Хартума и Бейрута, решительные молодые люди Багдада и Алжира, возмущенные студенты Гонконга и Сантьяго в Чили - все они знают, что они не одиноки, и видят, что можно добиться успеха. От лица всего мирового поколения они преодолели страх. Это неизгладимое, пронзительное наследие протестного года 2019", - заключает Die Tageszeitung.