31 декабря 2019 г. Бен Уэбстер | The Times Чеснок сокращает выбросы газов у крупного рогатого скота "Коровы на молочной ферме Джо Тауэрса выпускают намного меньше газов после того, как он начал добавлять в их корм немного чеснока. Похоже, им нравится вкус, но Тауэрс делает это не для того, чтобы осчастливить их. Его 400 коров приняли участие в крупнейшем эксперименте, нацеленном на то, чтобы проверить, повлияет ли натуральная добавка к рациону крупного рогатого скота на уменьшение количества выделяемых ими парниковых газов, - передает The Times. - Ученые обнаружили, что смесь чеснока и цитрусового экстракта снижает выбросы метана на 38%. Этот эффект достигается путем добавления всего лишь 15 граммов смеси в ежедневный корм для коров". "Тауэрс надеется, что результаты, опубликованные в исследовании, которое проводится Центром исследования и инноваций молочной продукции при Сельскохозяйственном колледже Шотландии, помогут потребителям испытывать меньшую вину при употреблении в еду мяса и молочных продуктов. Известно, что около 15% выбросов парниковых газов производится скотом, и треть этих газов - это метан, который улавливает в 25 раз больше тепла, чем углекислый газ, но остается в атмосфере в течение более короткого периода (...)", - отмечается в публикации. "Исследование также показало, что в результате употребления добавки надой молока вырос на 8%. Кроме того, коровы были менее подвержены стрессу, потому что чеснок, как представляется, отталкивает мух, которые их беспокоят. Эта чесночная добавка (...) не оказала влияния на вкус или запах молока", - говорится в статье. "Ранее на скоте уже тестировалось несколько добавок, снижающих уровень метана, а Калифорнийский университет доказал, что морские водоросли могут снизить содержание метана на 60%. Однако чеснок дешевле и доступнее", - констатирует газета. (...) Источник: The Times