В 2021 году эти политики, вероятно, будут стоять у руля

"Главы каких государств будут обеспечивать в новом году стабильность и безопасность? Во всяком случае немцы питают большое недоверие к самым могущественным людям мира. А надежды они явно возлагают на руководителей западных стран", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Таков результат большого опроса, проведенного в конце года институтом изучения общественного мнения Insa по заказу Bild среди 1 тыс. человек. (...) Лишь три политика получили в опросе положительную оценку большинства. На избранного президента США Джо Байдена возлагаются наибольшие надежды: он произвел положительное впечатление на 62% опрошенных. Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценивают 57% респондентов", - передает издание.

"Также и Ангела Меркель в свой последний год в качестве канцлера может рассчитывать на одобрение: 60% опрошенных оценили ее положительно, 25% - отрицательно".

"Общественное мнение о других политиках оказалось весьма негативным. Причина - опасения немцев, что их решения могут поставить под угрозу глобальную стабильность и безопасность. Лидирует среди государственных деятелей с отрицательным влиянием турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: ему не доверяют 73% опрошенных, одобрение он вызывает лишь у 8% респондентов".

"В то время как и на востоке Германии большинство респондентов отмечают отрицательное влияние российского президента Владимира Путина, там все же больше людей, чем на западе, оценивают его положительно: 18% и 26% соответственно", - пишет Bild. Согласно представленному на сайте издания графику, 34% немцев оценивают влияние Путина на стабильность и безопасность в мире как "очень негативное", 29% как "скорее негативное" , 14% как "скорее положительное" и лишь 5% как "очень положительное".