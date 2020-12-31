"Навальный": тот, чье имя нельзя называть

"(...) Навальный". Имя собственное, так зовут оппозиционера Алексея Навального, но имя это обладает любопытным свойством: Владимир Путин никогда его не произносил. Ни он, ни его официальный представитель Дмитрий Песков. "Навальный" - запретное слово для Кремля. За те десять лет, что оппозиционер проявлял активность в политике, эти два человека проявили безудержное воображение, находя способы обозначить его, не называя: "Человек, которого вы только что упомянули", "этот человек", "этот гражданин", "блогер" или, в последнее время, "берлинский пациент", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Теоретически, делая вид, что он игнорирует даже его имя, Владимир Путин уверяет себя в том, что в сознании тех, кто его слушает, никогда не сможет укорениться идея о поединке между ним и его противником. Президент России с высоты своего политического положения сокрушает блогера-диссидента своим презрением. Такая идея была вполне удачной восемь лет назад, когда Алексей Навальный, по сути, был всего лишь антикоррупционным блогером с конфиденциальной аудиторией", - говорится в статье.

"Но дело в том, что с помощью расследований, раскрывающих добытое нечестным путем имущество приближенных Путина, благодаря участию его сторонников во всевозможных выборах, Навальный постепенно до такой степени утвердился на российском политическом ландшафте, что то, что когда-то являлось жестом глубокого презрения, сегодня уже граничит со смешным. Только останавливаться уже слишком поздно. При каждом выступлении Владимира Путина независимая пресса и социальные сети с удовольствием наблюдают за тем, какими изощрениями он воспользуется, лишь бы придерживаться своего принципа. Российский президент стал пленником своего собственного метода: если он в конце концов произнесет табуированное слово, это станет настоящим политическим взрывом, признанием своего поражения. И то, что он продолжает от этого отказываться, становится все более абсурдным", - считает автор публикации.

"К тому же отравление Алексея Навального, его временное изгнание в Европе, санкции против приближенных к российской власти, введенные из-за него Европарламентом, завершили выстраивание его реального политического статуса. Барометр российского мнения, установленный исследовательской организацией "Левада-Центр", выносит категоричное суждение: никогда еще по опросам оппозиционер не набирал столько положительных мнений... и столько отрицательных мнений. Но он, безусловно, вышел из анонимности. И все более очевидные попытки удержать его от возвращения в Россию лишь укрепляют представление о том, что Кремль его боится, что немыслимый поединок становится реальностью", - резюмирует Люсьен Жак.