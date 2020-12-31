Россия выходит на третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

"(...) Публикация демографических данных, показывающих, что в России зарегистрировано более чем втрое больше смертей от Covid-19, чем предполагалось до сих пор, сеет тревогу. Цифры Росстата помещают Россию на третье место в мире по количеству смертей после США и Бразилии", - пишет корреспондент Ouest-France в Москве Поль Гого.

"(...) По официальным данным, в период с января по ноябрь 2020 года в России от Covid умерло 54559 человек. Однако Федеральная служба статистики заявила, что в России было выявлено на 229 700 смертей больше, чем за тот же период в 2019 году. В понедельник вице-премьер по вопросам здравоохранения Татьяна Голикова наконец признала связь между такой высокой избыточной смертностью и "коронавирусом и его последствиями". Вывод очевиден: статистические данные, предоставленные Всемирной организации здравоохранения с момента начала эпидемии, в высшей степени ошибочны. Сейчас Россия занимает третье место в мире по количеству смертей от эпидемии: с января умерли 186 тыс. человек", - говорится в статье.

"(...) Зачем занижать статистику? Вопрос носит политический характер. В первой половине 2020 года президенту России пришлось заручиться поддержкой своих сограждан при проведении конституционной реформы, которая позволит ему пробыть два новых срока во главе страны. Есть и геополитическая причина. Политика главы Кремля во многом основана на "российской модели", которая должна оказаться более эффективной, чем у западных стран. Владимиру Путину хотелось показать, что он контролирует ситуацию. В условиях больничной системы, пришедшей в упадок, и страны, страдающей от нехватки лекарств, российские власти были заинтересованы в контроле над статистикой", - указывает автор статьи.

"(...) В России подобное объявление не наделало много шума, поскольку государственные СМИ не включили эти статистические в контекст. На телевидении масштабы бедствия систематически преуменьшаются. По мнению этих СМИ, страна теперь должна сделать ставку на отечественную вакцину "Спутник V". Но ввиду отсутствия особого энтузиазма у населения, власти пока воздерживаются от распространения информации о количестве вакцинированных", - комментирует Поль Гого.