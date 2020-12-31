Хороший старый год

"2020 год был ужасным. Действительно? Не стоит быть настолько уверенным в этом. Ведь были и удивительно хорошие моменты", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Почти для всех людей в мире 2020 год стал годом, о котором они будут помнить долго - хотя большинство предпочли бы быстрее его забыть. (...) Но если можно было бы полностью вычеркнуть этот год, пришлось бы избавиться и от некоторых вещей, о которых потом мы бы очень пожалели", - отмечает журналист Давид Пфайфер.

"Например, пока в США Дональд Трамп и Джо Байден устраивали телевизионную дуэль, которая выглядела так, будто два пенсионера спорят за любимым столиком в кафе о политике, многие не заметили вселяющую надежду новость о том, что примерно в то же время в Новой Зеландии подавляющим большинством была снова избрана очень мудрая Джасинда Ардерн, которая сразу же назначила самое разнообразное правительство в мире. Почти половина сотрудников новозеландского правительства - это женщины, 11% относятся к так называемому ЛГБТ-сообществу (...)".

"В поведенческой психологии различают, грубо говоря, два типа личности: экстравертированность - такие люди считают, что стакан наполовину полон; и нейротизм - здесь стакан наполовину пуст. Люди с высокими показателями экстраверсии позитивны, общительны и энергичны. Если же люди склонны к нейротизму, то они тревожны и печальны, а их мысли зачастую крутятся вокруг них самих. Однако это скорее связано не с тем, как устроен мир, а зависит от того, как человек видит этот мир. "Люди склонны смотреть на что-то позитивно или негативно неслучайно. Так как соответствующие тенденции можно наблюдать уже у маленьких детей, мы исходим из того, что эти признаки можно отнести к личности", - поясняет Джули Шпехт, профессор психологии в Берлинском университете им. Гумбольдта. То есть отдельный человек может считать мир злым, потому что у него есть такая склонность и он постоянно ищет этому подтверждение. При этом "стакан, который наполовину полон", приходится искать. Для этого необходимы определенные волевые усилия, особенно в случае с политикой и политиками. Ведь на одну Джасинду Ардерн приходится горстка Орбанов, Джонсонов, Болсонару, Дутерте и Путиных", - отмечает издание.

"Еще в XX веке казалось невозможным, чтобы вице-президентом США стала такая женщина, как Камала Харрис. Харизматичная юрист не только доставила хлопот действующему вице-президенту Майку Пенсу по телевидению, но и объединила за собой множество людей, желающих для США другой политики, потому что они не являются светлокожими и мужчинами".

"Определенная доля беспокойства и страха уместна, ведь это заставляет нас продумывать стратегии по решению проблем", - говорит профессор Шпехт. Ведь тот, кто думает, что воды в стакане еще достаточно, не готовится заранее к засухе. С другой стороны, оптимизм является хорошей чертой в тех случаях, когда ситуацию в любом случае не изменить. Когда можно лишь ждать лучших времен, раздумья не принесут ничего, кроме плохого настроения".

"Впрочем, в этом году было нелегко видеть стакан наполовину полным, - пишет издание. - Ведь это вопрос не только взглядов, но и воли. И, возможно, нужно уметь и то, и другое, быть мечтателем-экстравертом или оптимистом с невротическими чертами. Толерантность к неопределенности - одно из странных слов, которые пришлось узнать в этом году: способность переносить противоречия. Ведь в 2020 году, как и в любом другом, помимо страшных моментов были и весьма положительные, и зачастую они даже обусловливали друг друга".

"Мы стали по-новому ценить обслуживающий медперсонал, что, к сожалению, не отразилось на его зарплате. Стали больше уважать продавцов в супермаркете и невозмутимых кондукторов, которые не переставая вежливо просили о том, чтобы маска все-таки была натянута на нос".

"Увеличились продажи велосипедов, хотя в конце года снова возросло и количество новых грузовиков. Сократились выбросы, впервые за много лет, хотя эту радость и омрачил тот факт, что причиной стала мировая рецессия".

"Дональду Трампу приходится выезжать из Белого дома, но в США в этой связи пока не разгорелась гражданская война. При Байдене и Харрис страна снова присоединится к Парижскому климатическому соглашению. Одновременно и Китай объявил, что к 2060 году хочет стать углеродно-нейтральным. Уменьшилась и озоновая дыра", - пишет издание.

"Производитель одежды H&M совместно с Институтом текстиля и одежды из Гонконга разработал метод переработки старой одежды и изготовления из нее нового волокна. Индийская железная дорога, важнейшая транспортная система страны, теперь будет продавать чай только в керамических, а не в пластиковых стаканах. В Конго за рекордное время удалось сдержать эпидемию лихорадки Эбола. А к концу года были вакцинированы первые люди. (...) Это был страшный год, - резюмирует Süddeutsche Zeitung. - Но он был и благоприятным".