Демократия во дворе

"На протяжении нескольких месяцев белорусы протестуют против своего президента и за перезагрузку в стране. Своей настойчивостью они удивили всех - в том числе и самих себя", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Они восстали и уже сегодня вошли в историю: тысячи белорусов, решивших в этом году избавиться от своего президента. "Я влюбилась в свой народ", - сказала летом Светлана Алексиевич, белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Александр Лукашенко это чувство не разделяет. Наблюдая за своими согражданами, он становится красным, точнее красно-белым, и в этом заключается проблема. Эти цвета - увековеченные на государственном флаге основанной в 1918 году первой независимой Белорусской народной республики - стали символом протеста против давнего правителя", - отмечает журналистка Барбара Эртель.

Белорусы протестуют против Лукашенко уже более четырех месяцев. "И воспринимают это с юмором: "Перед выборами в США звонит Лукашенко президент Дональд Трамп и просит одолжить ему Лидию Ермошину (председательницу ЦИК Белоруссии). Лукашенко соглашается. Через некоторое время снова звонит Трамп. Он плачет и просит Лукашенко забрать Ермошину. Минский правитель спрашивает: "Ну что, выбрали они тебя?". "Выбрали - тебя!", - отвечает Трамп".

"К сожалению, Лукашенко подобные анекдоты не воспринимает. На протесты режим отвечает насилием", - указывает издание.

"Однако люди больше не позволяют себя запугать. Оппозиционное движение укрепляется, что, вероятно, удивляет и самих белорусов. В нем участвуют представители многих профессиональных и возрастных групп, причем не только в столице Минске: это школьники, студенты, деятели искусства, врачи, IT-специалисты, рабочие и пенсионеры", - говорится в статье.

"Как минимум такими же разнообразными и креативными являются формы протеста. Уже давно для того, чтобы показать свое лицо и позицию, нужна не только улица. Завоевание общественного пространства происходит во дворах панельных домов времен реального социализма. (...) Вместо демонтированных флагов на балконах на веревках для белья развеваются полотенца или трусы белого и красного цветов".

Соседская помощь приобрела в Белоруссии новое значение, отмечает журналистка. "А именно, когда люди открывают двери незнакомцам, пытающимся убежать от своих преследователей, и так спасают их от насилия или худшего".

"Кстати, в Белоруссии новый год наступит не в 0:00 1 января, а в 23:34 31 декабря, шутят белорусы. 23.34 - это номер статьи закона, предусматривающей наказания за нарушение общественного порядка или проведение массовых мероприятий".

"Однако в каждой шутке есть доля правды: с этого года часы в Белоруссии действительно идут по-другому. И это сохранится независимо от того, чем закончится противостояние с режимом Александра Лукашенко", - заключает Die Tageszeitung.