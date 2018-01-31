Правительственный аналитический доклад: положение Великобритании ухудшится при любом сценарии выхода из ЕС

"Новый аналитический доклад правительства о последствиях "Брекзита" гласит, что после выхода из ЕС положение Великобритании ухудшится при любом из смоделированных сценариев", - сообщает BuzzFeed News. "В документе под названием "Анализ выхода из ЕС - межведомственный Уайтхоллский доклад" (EU Exit Analysis - Cross Whitehall Briefing), датированном январем 2018 года, рассмотрены три из самых правдоподобных сценариев "Брекзита", основанных на существующих договоренностях с ЕС", - поясняет журналист Альберто Нарделли, опираясь на документ, который оказался в распоряжении издания.

Первый сценарий: будет заключено всеобъемлющее соглашение с ЕС о свободе торговли. Согласно анализу, в таком случае "экономический рост в Великобритании в ближайшие 15 лет окажется ниже на 5%, чем прогнозируемый на данный момент", пишет издание.

Второй сценарий: выход из ЕС "без сделки" и возврат Великобритании к правилам ВТО. "В таком случае рост в указанный период снизится на 8%", - пишет издание.

Третий вариант автор называет "самым мягким вариантом "Брекзита": Великобритания сохранит доступ на единый рынок ЕС благодаря членству в Европейской экономической зоне. "И все же, в долгосрочной перспективе, этот вариант затормозит рост на 2%", - говорится в статье.

Издание подчеркивает: "В этих выкладках не приняты в расчет какие-либо краткосрочные негативные последствия "Брекзита" для экономики - например, издержки на адаптацию экономики к новым таможенным соглашениям".

"Доклад, с которым ознакомился BuzzFeed News, в правительственных кругах держат под строгим секретом. Он был подготовлен чиновниками разных учреждений Уайтхолла (т.е. британского правительства. - Прим. ред.) для Министерства по делам выхода из ЕС (DExEU), и, по некоторым сведениям, на этой неделе проводятся его презентации для ключевых министров при встречах с глазу на глаз, накануне дискуссии, которая на следующей неделе состоится в подкомитете по "Брекзиту" при кабинете министров", - пишет издание.

"Источник в DExEU, отвечая на вопрос, почему премьер-министр не предает доклад огласке, сказал BuzzFeed News: "Потому что он ставит нас в неловкое положение", - сообщает автор.

Издание полагает: "Хотя доклад исходит из предпосылки, что Великобритания заключит торговое соглашение с США, пролонгирует десятки ныне существующих торговых договоренностей с ЕС и задумается о смягчении регулирования после "Брекзита", не существует сценариев, при которых положение Великобритании не ухудшится". При всех трех сценариях пострадают почти все сектора британской экономики и все регионы Великобритании, может сильно пошатнуться статус Лондона как финансового центра. В докладе также упомянуты определенные плюсы: предполагаемое торговое соглашение с США прибавит британскому ВВП примерно 0,2% в долгосрочной перспективе, а торговые соглашения с другими странами, не входящими в ЕС, и блоками стран - от 0,1% до 0,4% ВВП в долгосрочной перспективе.