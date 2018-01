31 января 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Конкурировать с Путиным на выборах бессмысленно? Некоторые кандидаты говорят: "Нет" Григорий Явлинский признает, что шансов победить на выборах президента в 2018 году нет. Но он не согласен с оппозиционно настроенными россиянами, которые утверждают, что пытаться бессмысленно, пишет журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр. По словам Явлинского, выборы представляют собой недолгий период, во время которого оппоненты Путина могут "получить положенное им по закону внимание СМИ и говорить то, что думают". "У России при Путине нет будущего, но кто-то должен об этом говорить, - сказал политик. - Человек должен жить в свое время и на своем месте. Это мое. Поэтому у меня выбор между тем, чтобы ничего не делать, и тем, чтобы делать вот это". "На этих выборах есть два человека, Навальный и Явлинский, которые во многом способствуют тому, чтобы выборы казались настолько настоящими, насколько это возможно, - прокомментировал эксперт Высшей школы экономики Николай Петров. - Явлинский пытается сформулировать позитивную повестку, чтобы сделать ее частью общественной дискуссии. Навальный - это двигатель, который со стороны подталкивает Кремль в определенных направлениях. То, что они делают и говорят, замечают". По словам Петрова, созданный Навальным политический ажиотаж "вынудил Кремль предложить для выбора более широкий спектр россиян". Он утверждает, что участие откровенно критически настроенных кандидатов Ксении Собчак и Павла Грудинина - заслуга Навального, передает издание. Навальный - один из противников участия в выборах, и многие критики Кремля считают бойкот единственным способом продемонстрировать свою свободу, продолжает Уэйр. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал изданию: "Я не могу изменить ситуацию, но я могу остаться в стороне. Это выборы без выбора. Кандидаты участвуют в них, потому что их об этом попросили, им это позволили, и это их выбор. Мой - никак в этом не участвовать". Вместе с тем в статье отмечается, что популярность Путина - "вещь очень реальная". "Нельзя отрицать, что сегодня Россия - место более сплоченное, социально стабильное и даже процветающее по сравнению со страной, которую он унаследовал от Ельцина почти 20 лет назад. Хотя Явлинский негодует из-за внешнеполитических авантюр Путина, которые привели к осуждению со стороны Запада и санкциям, опросы показывают, что подавляющая часть общества их поддерживает", - пишет корреспондент. В свою очередь, правозащитник Сергей Давидис сказал изданию: "Поддержка Путина - продукт информационной монополии. Последние 18 лет людям говорили, что государство - это Путин. Неудивительно, что мало кто может представить страну без него. Фокус-группы показывают, что механизм его поддержки не положительный, а отрицательный. Люди боятся краха, беспорядков, возвращения к хаосу 1990-х. Даже те, кто поддерживает Путина, делают это, потому что считают, что альтернативы нет". По словам Явлинского, другой фактор - упадок западной демократии. "Сегодня трудно назвать вдохновляющие примеры, - считает он. - Европа в трудном положении. О США давайте даже не будем говорить. Как такое возможно, что после 230 лет конституционной демократии у Америки такой лидер, как Трамп? У нас есть едва ли 25-летний опыт, у нас нет привычек и культуры, мы все еще учимся. Но теперь мы слышим, как говорят: "Путин манипулирует выборами повсюду, даже в Америке!" Каких тогда выборов мы должны ждать здесь, в России?" Некоторые утверждают, что главный противник Путина - апатия. "По словам экспертов, Кремль поставил целью 70-процентную явку, в рамках которой Путин получит 70% голосов. Это может быть неосуществимо", - указывает журналист. Явлинский подчеркивает, что пытается выстраивать агитацию на основе ценностей, а не процентных пунктов. "Если пять или десять миллионов людей проголосуют за то, что я говорю, это положительно повлияет на политический курс в России. Если мое участие окажет какое-то воздействие на вывод наших войск с Украины и из Сирии и улучшение отношений России с Западом, я буду считать это большим успехом", - сказал Явлинский. Источник: The Christian Science Monitor