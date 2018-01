31 января 2018 г. Кэти Завадски, Спенсер Экерман | The Daily Beast Находящийся под санкциями главный российский шпион предположительно встретился с директором ЦРУ в США "Находящийся под санкциями главный российский шпион недавно посетил Соединенные Штаты и, по некоторым сведениям, встретился с директором ЦРУ Майком Помпео, как сообщило во вторник российское государственное СМИ", - передают Кэти Завадски и Спенсер Экерман в The Daily Beast. "Сергей Нарышкин, директор российской Службы внешней разведки (СВР), был замечен на борту коммерческого самолета "Аэрофлота", летящего в Соединенные Штаты, как сообщил российский государственный новостной канал "Россия-1". Американское правительство обвиняет СВР в том, что она сыграла ключевую роль в кремлевском вмешательстве в выборы 2016 года. Репортер телеканала сказал, что Нарышкин приземлился в Нью-Йорке и встретился с директором ЦРУ", - говорится в статье. "Представители ЦРУ и канцелярии директора Национальной разведки отказались дать комментарий The Daily Beast о том, встречался ли Помпео или кто-либо еще из высокопоставленных разведчиков с Нарышкиным, который находится под американскими санкциями последние три года", - говорится в статье. "Хотя мы не обсуждаем графики руководства американской разведки, будьте спокойны: любое взаимодействие с разведками иностранных государств было бы проведено в соответствии с американским законом и в сопровождении консультаций с соответствующими министерствами и агентствами", - сказал The Daily Beast пресс-секретарь ЦРУ. Источник: The Daily Beast